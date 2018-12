„Nu poţi să ieşi din acea perioadă, trebuie doar să încerci să accepti, să încerci, cu toate că nici asta n-am făcut, dar trebuie să mergi inainte. Mi-e greu. Nu-ti pot spune cu cuvintele mele cum am trecut, sau dacă am trecut, sau nu am trecut, nu ştiu. Nu accept, nu pot să accept. Însă eu am găsit puterea în mine de a merge mai departe. Pentru că eu, Dima, sunt aşa datorită ei. Ea m-a educat, ea m-a făcut cine sunt şi absolut tot ce am. Şcoala muzicală tot datorită ei. Eu eram sceptic, nu ştiam dacă să merg sau nu, la dansuri la fel tot aşa. Trebuia să trăiască! Sora mea trebuia să trăiască! Dar s-a întâmplat uite aşa. E greşeala doctorilor. Acum se fac investigaţii la acest caz şi o să am un răspuns cât de curând o să vedem. Îi simt prezenţa întotdeauna şi nu doar în activităţi”, a spus Dima Trofim la Antena Stars.

Sora lui Dima Trofim a murit la 45 de ani, după ce s-a luptat, ani la rând, cu cea mai necurțătoare boală, cancerul. Participant în cadrul super show-ului „Ultimul Trib’, vestea a picat ca un trăsnet pentru Dima Trofim, acesta aflându-se în acel moment în Madagascar.

