„Pentru subscriberii mei, sunt dispus să fac foarte multe. Nu sunt nebun să zic orice, pentru că este o expresie mult prea mare, dar sunt dispus să fac multe, chiar foarte multe. La 500.000 de subscriberi am făcut bungee jumping de la 150 m între munţi, am pilotat un avion, am intrat în mare pe 11 aprilie şi am ieşit în chiloţi la Unirii la ora 6. Iar acum la un milion, mi-am vopsit maşina cu spray-ul şi… m-am vopsit şi pe mine. Le mulţumesc şi îi iubesc. Reacţia a fost extraordinară . Oamenii conştientizează că sunt din ce în ce mai nebun. Am şi în arborele genealogic nebunia asta. E din bunici-străbunici. Am o latură psihică mai subredă, cum s-ar spune”, a dezvăluit Dorian Popa, pentru Antena Stars.

„Săptămâna viitoare am programate alte două schimbări. Este luna schimbărilor. Plănuiesc o schimbare cu părul pentru că vreau să scap de blond. Multe variante nu am, iar eu nu mă vopsesc şi trebuie să scap şi de maşina mea vopsită cu spray-ul, iar săptămâna viitoare vin cu alte două mari schimbări. O răsturnare de situaţie majoră”, a mai spus artistul.

Citește și

Adrian Mutu a depănat, pentru Libertatea, amintiri din perioada Sărbătorilor de Iarnă. „Cadoul copilăriei mele a fost o minge de piele Artex!”