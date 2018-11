Acum 100 de ani, mai mulți delegați din această parte de țară plecau pe un drum istoric, cu trenul, către Alba Iulia, pentru a participa la Marea Unire Națională. Această pagină de istorie va fi rescrisă în Anul Centenarului de peste 100 de oameni, între care și câțiva urmași ai celor care făceau acest drum acum 100 de ani.

„Am descoperit întâmplător mandatele de reprezentare ale delegaților bănățeni care au fost în 1918 la Alba Iulia și apoi am aprofundat. Am aflat că au fost 270 de delegați din Timiș și Caraș-Severin, plus cei din Banatul Sârbesc. 182 au fost din Timiș, 88 din Caraș. Am făcut o solicitare Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, unde se află toate aceste mandate în original, ne-au trimis aceste credenționale. În multe localități avem multe credenționale scrise de mână, care sunt și cele mai frumoase. Sunt lucruri scrise acolo care nu sunt în cele tipizate, adică emoții, sentimente ale locuitorilor respectivi”, ne-a spus Victor Bunoiu, reprezentantul Direcției Județene pentru Cultură Timiș.

Experiența va ține o zi

Reprezentanții Direcției Județene pentru Cultură Timiș au lucrat două luni ca să pună la cale proiectul „Centenar bănățean – Călătoria către Unire”, pentru a reconstitui drumul parcurs de delegații bănățeni cu trenul spre Alba Iulia, în preajma zilei de 1 Decembrie 1918. Au scos tot ce trebuie din arhive, au luat legătura cu reprezentanții primăriilor care au avut delegați și au dat chiar și de câțiva urmași ai celor care în urmă cu 100 de ani au luat drumul Marii Uniri.

Anul acesta, reprezentanții a 20 de comune din Banat, care au trimis delegați și în 1918, vor reface drumul înaintașilor lor către Cealaltă Capitală. În urmă cu 100 de ani, erau 42 de localități din Timiș care și-au trimis delegații la Alba Iulia. Acum, vor urca în vagoane 112 persoane, cu destinația Alba Iulia. Printre ei, sunt chiar și doi urmași ai celor care au parcurs același drum în urmă cu 100 de ani.

„Avem un delegat din Bătești, aproape de Făget, Ioan Muntean se numește. A fost un personaj foarte fain, a luptat în ambele războaie mondiale. Vine cu noi fiul acestui delegat, tot Ioan Muntean se numește, are 95 de ani. Ne-au sunat de la Primăria Făget că vine. Mai avem un domn din Bârna, străbunicul său a fost primar în acea perioadă, a fost la Alba Iulia, dar nu era delegat oficial. Doar doi urmași avem momentan”, spune Victor Bunoiu.

Potrivit reprezentantului Direcției pentru Cultură, în trenul Marii Uniri, în urmă cu 100 de ani au fost și foarte mulți delegați neoficiali. Aceștia au creat o pagină pe Facebook, numită Centenar Bănățean (https://www.facebook.com/centenarbanatean/), unde au făcut publice fotografii și mandate.

Mulți timișeni și-au regăsit rudele acolo, astfel că au vrut să refacă și ei drumul cu trenul spre Cealaltă Capitală. Astfel, în trenul de acum vor urca și zeci de persoane care au aflat de călătorie și au decis să participe.

„Toată experiența va ține o zi, acolo ne așteaptă Garda Națională Română în costume de epocă, se va rosti Rezoluția Adunării Naționale de la Alba Iulia, fiecare reprezentant din Timiș va primi credenționale cu numele lor, avem program de vizitare la muzee”, ne-a mai dezvăluit Victor Bunoiu.