George Maior, audiat în comisia pentru controlul SRI

Pe 28 august, Manda anunţa că îl va invita la comisie pe George Maior și că temele discuţiei vizează subiectele aduse în atenţie de fostul şef al Agenţiei Naţionale de Integritate Horia Georgescu, după audierea fostului şef al SRI.

„Vrem să vedem şi dacă domnul Maior le confirmă sau nu şi care este poziţia domnului Maior. Spun că este important pentru domnul Maior să vină şi cred că este în interesul domniei sale să vină să lămurească toate aspectele care îl vizează, de aceea cred că va veni la comisie”, afirma la acea dată preşedintele comisiei.

'În prima audiere, domnul Horia Georgescu ne spunea că a avut o relaţie foarte apropiată, că îl considera chiar prieten, iar domnul Maior ne-a spus că îl cunoştea vag. După ce-am discutat astăzi cu domnul Horia Georgescu, considerăm că domnul Maior ne-a minţit şi credem că sunt destul de multe lucruri pe care ar trebui să le discutăm în continuare cu domnul Maior. Astăzi, după şedinţă, o să îi scriem o adresă domnului Maior, să îl invităm de urgenţă la comisie pentru a discuta şi a avea opinia domniei sale în contextual noilor lucruri spuse la comisie de către Horia Georgescu', a spus Manda.

Fostul colonel SRI Daniel Dragomir susţinea, la rândul lui, că fostul şef al SRI, George Maior, a fost ascultat de cel care era mâna lui dreaptă, Florian Coldea. Iar Maior, la rândul său, îl intercepta pe Traian Băsescu.

‘Șefa DIICOT, Alina Bica, merge la George Maior și îi spune: «vezi că am primit informări venite/disjunse dinspre DNA spre DIICOT de pe piața de capital și ești tință în acele mandate». Știți ce a făcut domnul Maior? După o săptămână s-a dus la doamna Bica și i-a spus: «Alina, am verificat, așa este, am vorbit cu Florian, dar să știi că nu eu sunt țintă». Din acel moment, Florian Coldea a urât-o pe Alina Bica de moarte’, a mai dezvăluit Dragomir.

În februarie 2018, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Maior a fost audiat, marți, timp de peste 6 ore, în comisia pentru controlul SRI, în calitate de fost șef al Serviciului Român de Informații (SRI).

La final, acesta a precizat că au fost puse mai multe întrebări legate de relația Serviciului cu Justiția. Și fostul adjunct al serviciului Florian Coldea urmează să vină în fața parlamentarilor, pe 6 martie.

