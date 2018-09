INVESTIGAȚIE EXCLUSIVĂ / După Piața Victoriei, jandarmii au trecut la golirea unui hotel! 1.000 de jandarmi au făcut „evacuări” pe litoral și au alungat turiști care aveau cazarea plătită de anul trecut!

Scandal la Marea Neagră între 5 și 9 septembrie!

Libertatea publică imagini cu fotbal pe plajă, filmări cu focuri de tabără cât casa făcute de jandarmi și mărturiile scrise ale oamenilor mutați cu de-a sila.

Cupa Jandarmeriei la Fotbal pe plajă a adunat 1.200 de jandarmi, polițiști și familiile acestora.

Turiștii care au ajuns la recepția aceluiași hotel unde stăteau jandarmii nu s-au putut caza deși își plătiseră biletele din decembrie 2017!

Crima lor estivală capitală a fost faptul că urmau să stea în același hotel cu cadrele.

Conducerea Hotelului California susține că, de fapt, a vrut să-i protejeze pe turiști, numind cazarea jandarmilor la ei drept „o acțiune gălăgioasă, preponderent masculină”, care s-a lăsat „cu pagube și cu geamuri sparte”.

De Mirela Neag, Răzvan Luţac şi Cătălin Tolontan

După ce pe 10 august au bătut şi au fost bătuţi, jandarmii s-au dus, cu genunchii tremurând, să joace fotbal pe plajă.

Cupa Jandarmeriei la fotbal pe plajă, ediţia 2018, a fost organizată de Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor – Secţia Română între 5 şi 9 septembrie, la Jupiter.

Participă 1.200 de jandarmi, poliţişti şi membrii familiilor.

Îi găzduiesc două hoteluri: California şi Delta, care aparţin aceloraşi proprietari.

Hotelul unde s-a filmat „Vara ispitelor”

California este fostul Hotel Granat de pe vremea lui Ceauşescu, din Cap Aurora, parte a unuia dintre ultimele complexe de amploare ale litoralului, edificate în comunism.

Apoi, Hotel California şi-a tot schimbat acţionarul.

Cumpărat de Adrian Sârbu în 2001, a fost locul unde s-a filmat în urmă cu 15 ani „Vara Ispitelor”, primul reality-show din România.

Din 2015, noul proprietar este omul de afaceri Nelu Mirea împreună cu soţia. Ei deţin şi „California” şi „Delta”.

Nelu Mirea este asociat în firma Alliance Qwest Company SA cu Nicuşor Constantinescu şi Radu Mazăre, conform termene.ro.

1.200 de jandarmi, poliţişti şi ofiţeri de la penitenciare

Cupa Jandarmeriei la fotbal pe plajă a fost un succes.

Atât de mare încât, potrivit lui Cătălin Bălteanu, jandarm activ şi vicele Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor – Secţia Română, s-au adunat mai multe cadre decât oricând până acum.

„Au fost 1.000 de adulţi şi 200 de copii. Asta e şi ideea, să ne cunoaştem mai bine, să formăm legături între noi. Vrem ca oamenii să se relaxeze şi să facă şi sport. Şi, în acelaşi timp, nu au fost doar jandarmi. Au fost şi alţi angajaţi din subordinea M.A.I., din Poliţie, de la Administraţia Penitenciarelor”, spune Bălteanu.

Bălteanu este ofiţer specialist principal II la Inspectoratul General al Jandarmeriei, cu un venit net declarat de 1.000 de euro pe lună.

Îşi luaseră bilete de anul trecut, dar au fost mutaţi!

Succesul Cupei Jandarmeriei la fotbal pe plajă a însemnat depărtarea de plajă pentru alţi turişti.

Unii îşi luaseră bilete la Hotel California încă de anul trecut.

„Pe 29 decembrie 2017 am achiziţionat prin agenţia Litoralulromânesc.ro un sejur de 9 nopţi cu demipensiune la Hotel California în valoare de 2.500 lei pentru 2 adulţi şi un copil”, povesteşte Mirela Stoica pentru Libertatea.

„Când am ajuns pe litoral, pe 1 septembrie, am fost refuzaţi la cazare la Hotel California!”, spune femeia.

„Am fost preluaţi de o doamnă de la Hotelul Delta, care nu s-a prezentat, explicându-ne că din cauza cazării unui grup mare de turişti am fost mutaţi la Hotel Iris, care nu s-a dovedit a fi de aceeaşi categorie. Având doi copii, am dorit să stăm la Hotel California pentru că este aproape de plajă şi are piscină. În schimb, Hotelul Iris nu are piscină şi este departe de plajă şi ne-a fost repartizată o cameră la etajul al doilea, fără balcon şi extrem de mică, mai ales că aveam un pat suplimentar solicitat”.

„Unii au refuzat cazarea, alţii şi-au scurtat sejurul”

„Cât despre masă, a fost OK primele 5 zile, când am servit-o în restaurantul Delta, după aceea fiind mutaţi la o terasă a hotelului neîncăpătoare pentru toţi cei transferaţi aici”, rememorează Mirela Stoica.

Veniseră jandarmii şi nu mai era loc nici de masă pentru altcineva la niciunul dintre cele două hoteluri.

725 lei de persoană, cazare pentru 4 nopţi şi 3 mese pe zi, a fost preţul plătit de jandarmi.

Voucherul oferit de Guvern valorează 1.450 de lei, ceea ce înseamnă că, pentru o familie de doi oameni, era necesar fix un voucher ca să participe la acţiunea comună a jandarmilor.

„În situaţia noastră, care nu ne-am putut caza la California, au fost multe familii! Unele au refuzat cazarea, altele şi-au scurtat sejurul. Noi am ales să rămânem pentru a nu ne strica de tot concediul şi vacanţa copiilor”.

Mirela Stoica s-a adresat Autorităţii pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa, dar n-am primit încă un răspuns.

Ce spune Hotelul California?

„I-am relocat pe turişti pentru că am avut o acţiune gălăgioasă, preponderent masculină”

Carmen Trandafir reprezintă Departamentul de rezervări al Hotelurilor Delta şi California.

– Mai mulţi turişti au reclamat faptul că nu au putut beneficia de serviciile de cazare şi masă achiziţionate la Hotelul California în perioada 1-9 septembrie.

– A trebuit să recurgem la relocarea turiştilor cazaţi la Hotelul California din cauza concentrării în aceeaşi perioadă a unei acţiuni gălăgioase, cu participare preponderent masculină.

-Vreţi să spuneţi că le-aţi făcut un bine mutându-i la un hotel inferior?!

– Ştiu că au fost mutaţi la un hotel inferior. Unii au decis să-şi scurteze sejurul, iar cei care au acceptat mutarea şi-au asumat condiţiile. Noi am anunţat agenţiile din timp de această relocare.

– Câţi turişti aţi mutat?

-Nu ştiu. Nu am o cifră. Dar să ştiţi că şi noi am avut de pătimit. Clienţii noi ne-au făcut destule probleme, gălăgie, geamuri sparte…

Hotelul îi acuză pe jandarmi că au spart geamurile.

Agenţia unde oamenii plătiseră: „Ne promiseseră un hotel similar”

Ionuţ Nedea, directorul agenţiei Litoralulromânesc.ro, cea unde turiştii plătiseră şi care are contract cu Hotelul California, spune că „ştim despre probleme, mai mulţi turişti au făcut reclamaţie, deşi cei de la hotel ne asiguraseră că vor beneficia de un hotel similar'.

'Am restituit suma integrală celor care n-au vrut să se mute de la Hotel California', zice directorul agenţiei.

La întrebarea „Câţi turişti au achiziţionat prin agenţia dumnevoastră sejururi la Hotel California în 1-9 septembrie şi au fost mutaţi?”, Ionuţ Nedea a răspuns: „23 de contracte am semnat noi, dar bănuiesc că au fost relocaţi mai mulţi turişti pentru că Hotelul California colaborează cu mai multe agenţii”.

Jandarm organizator: „Nu puteam să fac eu, că nu e hotelul lui tata!”

Jandarmul Cătălin Bălteanu, unul dintre organizatori, spune că „nu am niciun amestec în mutarea turiştilor, nici nu am ştiut de ea”.

„Nu puteam să fac eu, că nu e hotelul lui tata!”, motivează el.

Libertatea a trimis întrebări despre situaţia de la Hotel California către ANPC Constanţa, dar răspunsurile nu au venit.