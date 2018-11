Momentul a fost însă unul extrem de reușit, Alessandra lăsându-l mască pe Cristoiu cu un tort special gândit pentru el, cu imagini puse pe glazură cu toate cărțile lui, cu decupaje din ziare, din editorialele lui și cu mesajul „50 de ani – făcător de gazete'. Emoționat, Cristoiu a întrebat de câteva ori dacă chiar e din zahăr.

„Un tort cultural, e o chestie mai deșteaptă, îmi place. Făcător de gazete, cum mi-ați scris pe tort, este cea mai mare bucurie pe care o poate avea un jurnalist: să alegi numele ziarului, fontul, toate detaliile… e ceva extraordinar și am făcut asta de mai multe ori, am avut șansele astea. Am făcut prima publicație postdecembristă care avea un tiraj de 600.000! Ce vremuri, ce amintiri frumoase', a declarat Ion Cristoiu, povestind despre evenimentele majore pe care le-a trăit în cei 50 de ani de carieră.

