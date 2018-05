Mihai Trăistariu este revoltat după ce România nu s-a calificat în finala Eurovision 2018. Artistul a analizat prestaţia trupei The Humans în a doua semifinală Eurovision, care a avut loc joi seară, criticând prestaţia trupei şi punând la îndoială modul în care s-a votat la Selecţia Naţională de anul acesta.

“Din păcate, publicul românesc nu este fan Eurovision. Și-atunci, el, publicul, neurmărind fenomenul votează la plesnealaă ori la cea mai mică influență venită din exterior. Asta se întâmplă când lași votul la întâmplare fără mâna unor specialiști … În seara asta, România nu s-a calificat în finală. Din 1996 nu ni s-a mai întâmplat așa ceva”, a scris Mihai Trăistariu, pe Facebook.

Artistul a analizat piesa trupei The Humans şi prestaţia din semifinala de joi, considerând că România nu s-a prezentat cu un show bun la Lisabona.

“Piesa celor de la “The Humans” nu era cea mai rea din concurs. Iar vocea solistei e chiar ca lumea. Însă … unde e refrenul? Piesei îi lipsește un refren fredonabil. Azi dimineață, la casele de pariuri din Europa, țara noastră era pe locul 37 din 42. Înseamnă că, după primele repetiții, chiar n-au adus niciun plus ca să urce în clasament în ochii publicului. Încă ceva … De ce văd aceeași lene de a incropi un show fain pe scenă ? Cum să te duci cu … nimic? Cum să te prezinți acolo cu același show pe care l-ai avut și la selecția națională? Ce e așa greu să găsești o idee?”, a comentat Trăistariu.

Cântăreţul consideră că trupa The Humans nu s-a calificat corect la Eurovision 2018 şi a lăsat să se înţeleagă faptul că votul nu s-a desfăşurat în mod onest.

“Nu știu cine a făcut magaria dar faptul e consumat! Pentru că, la Finala românească, timp de 57 de minutetrupa The Humans era cu 500 de voturi în spatele locului doi. În ultimele 3 minute au crescut cu 1000 de voturi și au câștigat. În ultimele 3 minute, după ce au stat 57 de minute pe locul 2. Matematic, e imposibil. Da, sunt revoltat! E enervantla culme că, în ultimii ani, își bagă nasul și în Eurovision casele de discuri. L-au STRICAT și pe asta. După ce, de ani de zile, își împart premiile între artiștii lor la așa zisele Premii muzicale, acum au furat adevăraților muzicieni și Eurovisionul. Asta se întâmplă când nu câștigi pe bune! Pierzi mai mult decât ai fi câștigat dacă ajungeai pe locul al II-lea, la finala românească. Concluzia e simplă: “CÂND ÎȚi BAȚI JOC DE CONCURS ȘI DE CONCURENȚI, UNIVERSUL ÎȘi BATE ȘI EL JOC DE ȚINE. PENTRU CĂ TOTUL ÎN VIAȚĂ SE ÎNTOARCE CĂ UN BUMERANG”. Nu mai vorbim de cei doi concurenți de la Selecția Națională despre care toată lumea a aflat deja că și-au cumpărat cartele cu miile, în speranța că vor păcăli votarea. Și tot n-au reușit pentru că TVR a avut grijă să nu le bage voturile”, a continuat artistul.

Mai departe, Trăistariu a spus că nu consideră că mai merită să încerce să reprezinte România la Eurovision. Artistul a recunoscut că a primit oferte de a participa din partea altor ţări, dar că a ales mereu România, pentru că este patriot.

“Mai are vreun sens să încerci să concurezi pentru România la anul? Categoric NU! Sunt atâtea țări curate la capitolul Eurovision. Iar eu primesc atâtea propuneri an de an să concurez pentru alte țări. Dar am zis să fiu patriot”, a spus cântăreţul.

Mihai Trăistariu a participat la Eurovision în anul 2006, cu piesa “Tornero”, clasându-se pe locul 4. A fost a doua cea mai bună performanţă a României în istoria concursului, după locul 3 obţinut cu un an înainte de Luminiţa Anghel şi Sistem. Anul acesta, Trăistariu a încercat să reprezinte din nou România, calificându-se în finala Selecţiei Naţionale.

Trupa The Humans nu s-a calificat în finala Eurovision 2018 şi este pentru prima oară când România nu reuşeşte să treacă de semifinalele competiţiei. În anul 2016, România nu a participat la Eurovision, fiind decalificată din cauza datoriilor Televiziunii Române la EBU.

România a obţinut cel mai bun rezultate la Eurovision în anii 2005 şi 2010, prin Luminiţa Anghel & Sistem (2005) şi Paul Seling & Ovi (2010). În anii 1995, 1997 şi 1999. România nu a participat la Eurovision, din cauza punctajelor slabe obţinute în anul precedent.

Anul trecut, România, prin Ilinca şi Alex Florea, au obţinut locul 7.