Numai că, în februarie 2017, PSD înființa o comisie destinată aceluiași lucru. N-a funcționat niciodată, deși era condusă tot de Liviu Dragnea. Și o recunosc chiar membrii comisiei care, culmea, acum nici nu prea se recunosc ca făcând parte din ea.

„Ce comisie, ce monitorizare, a lu` cui?”

Am încercat să vorbim cu membrii comisiei originale, înființate în 2017. Numai că mai nimeni nu și-a adus aminte de ea.

„Ce comisie? Care monitorizare? A lu’ cui? Nu există așa ceva. Eu nu am fost în așa ceva, poate mă confundați. Au fost unii din colegii mei cei mai buni. Serios, chiar eu nu am fost”, ne-a spus unul dintre membrii, deputatul Iulian Iancu, fiind ferm convins că noi îl confundăm. Vă asigurăm că nu.

Deputatul Florian Buicu și-a amintit, totuși, de ea. Cu greu, și-a amintit că discutau punctual.

„Am avut discuții pe domenii de activitate. Nu am avut toți, dar am avut pe domenii de activitate. (Când ați avut ultima ședință?) Nu știu să vă spun, nu am avut un plen al acelei comisii, am avut discuții pe domenii”, ne-a răspuns el.

Răspunsuri la fel de laconice au dat și Gabriela Firea și Marian Neacșu. Parcă a existat, cândva, o comisie de monitorizare, dar nu s-au întâlnit niciodată.

„În februarie anul trecut a fost ultimul document de lucru al comisiei”, ne-a spus Neacșu. Și singurul, am adăugat noi.

Doar Doina Pană, cea care bifează, iată, și comisia originală, și grupul de lucru de acum, și-a amintit ce și cum. De la ea am aflat cum a funcționat (sau nu) monitorizarea.

„Cam fiecare și-a făcut treaba individual, acum vrem să mergem unitar, să facem și un raport. E o mare diferență între ele, în acea comisie aveai arondat un minister de care te ocupai. Acum, grupul se ocupă în integralitate de toate ministerele și resursele umane. Nu era vorba de întrunire atunci. Eu monitorizam pădurile, nu aveam nevoie să ne întrunim”, ne-a povestit Doina Pană.

O comisie fantomă

Odată cu câștigarea alegerilor, PSD și-a făcut și o comisie de monitorizare a Guvernului, tocmai ca să se asigure că programul de guvernare merge strună. La sfârșitul lunii februarie 2017, PSD anunța primul raport al comisiei: promisiunile din campanie, implementate 70%. A fost, de altfel, și singurul raport al comisiei de monitorizare pentru că, de atunci, nu s-a mai întrunit. Totul sub conducerea lui Liviu Dragnea, președintele comisiei respective.

Erau, sub Liviu Dragnea, alți nouă membri: Viorica Dăncilă, Gabriela Firea, Marian Neacșu, Mihai Fifor, Șerban Nicolae, Doina Pană, Florin Buicu, Iulian Iancu și Leonard Badea.

Deși la finalul lui februarie anunțau că Guvernul merge foarte bine, după nici patru luni, l-au dat jos prin moțiune de cenzură.

Acum, PSD a mai făcut un comitet similar: grupul de lucru pentru analiza periodică a îndeplinirii programului de guvernare și pentru gestiunea resurselor umane din partid, din care fac parte: Doina Pană, Dragoș Benea, Gabriel Zetea, Marian Oprișan, Marius Dunca, Codrin Ștefănescu, Niculae Bădălău, Laurențiu Nistor, Constantin Rădulescu.

L-am întrebat chiar pe Liviu Dragnea care e diferența dintre cele două foruri.

Liviu Dragnea: Diferența de nume. Și chiar și de persoane. Acest grup se ocupă și de gestiunea resursei umane din partid

Libertatea: Dar comisia de monitorizare a funcționat vreodată? Când s-a întrunit ultima oară?

Liviu Dragnea: Nu știu, nu am evidențele la mine și nu vreau să vă mint. Mai ales pe dumneavoastră.

Libertatea: Dar v-ați întâlnit vreodată în acea comisie? Sunteti președintele, totuși…

Liviu Dragnea: Haideți, că am înțeles că sunt întrebări, nu dialog, totuși. Vă mulțumesc mult.

