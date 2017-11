Arbitrajul lui Ovidiu Haţegan a fost pus la zid de nord-irlandezi, dar soţia unuia dintre internaţionali a sărit total calul, înjurându-l fără scrupule. L-a numit pe centralul nostru „ţigan român”.



”Ţigan român curvă. Şi când te gândeşti că Irlanda de Nord probabil că i-a găzduit una dintre rudele urât mirositoare. Curvă nerecunoscătoare”, a fost mesajul scris de Lisa Evans, şoţia lui Corry Evans, pe Twitter, anunţă mirror.co. Ulterior, atât postarea cât şi contul au fost şterse.



Lisa este chiar soţia lui Evans, cel în care a şutat Xherdan Shaqiri, în momentul în care Haţegan a acordat penalty-ul contestat de toată lumea.

„Cum a putut arbitrul să acorde acel penalti? Corry Evans s-a întors şi balonul l-a lovit în spate. Toată lumea a crezut că arbitrul a fluierat un ofsaid, am fost şocaţi să vedem că a dat penalty. Şi cum să dai şi cartonaş galben? Reacţia noastră a fost bună după, am avut câteva acţiuni. Încă suntem în cursă, nu a fost decât 0-1. Jucătorii cred în continuare în calificare. Trebuie să găsim un mijloc de a marca, energia este bună în vestiar şi trebuie să profităm de ea duminică”, a declarat Michael O’Neill, selecţionerul nord-irlandezilor.

„Nu am văzut dacă a fost penalty. Nu ştiu dacă a lovit mingea cu mâna. Dar arbitrul a dat penalty. Am controlat meciul timp de 90 de minute, ne-am creat multe ocazii. Am jucat mai bine decât Irlanda de Nord şi am meritat să câştigăm. Pentru noi este cel mai bun rezultat, deoarece ştiam că va fi dificil. Vom juca la Basel pentru a ne califica”, a comentat şi Shaqiri.

Haţegan a acordat lovitura de la 11 metri care a dus la singurul gol al meciului de pe Windsor Park în minutul 58, la o fază în care mingea trimisă de Shaqiri îl lovește mai mult în spate pe Corry Evans.