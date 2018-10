Prințul Mohammed bin Salman a ținut să precizeze că Riadul cooperează cu Ankara pentru aflarea adevărului în cazul „crimei odioase” ce a avut loc în Consulatului Arabiei Saudite din Istanbul.

„Incidentul care s-a produs este foarte dureros, pentru toţi saudiţii (…) Nu poate fi justificat. (…)Cei care se află în spatele acestei crime vor trebui să dea socoteală (…) iar, în final, justiţia va prevala', a spus prințul, potrivit digi24.ro.

Jamal Khashoggi murder was "painful" for all Saudis – Crown Prince Mohammed bin Salman makes first public comments on journalist's death, saying "justice will prevail" https://t.co/wHINHOcjAF pic.twitter.com/7Ye1rb3xXN

