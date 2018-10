Fiul lui Jamal Khashoggi s-a întâlnit cu Prințul Mohammed bin Salman în Palatul Yamana, scrie Daily Mail. Sahel, un alt fiu al jurnalistului ucis, a fost primit de Regele Salman în momentul în care familia regală saudită a transmis un mesaj de condoleanțe rudelor îndoliate ale jurnalistului. Un apropiat al familiei lui Jamal Khashoggi a declarat pentru Associated Press că Salah a avut încă de anul trecut interdicție de călătorie.

În calitate de conducător al regatului, Prințul Mohammed bin Salman a fost acuzat de moartea jurnalistului Jamal Khashoggi care a fost ucis de un ofițeri de rang înalt din cadrul serviciului saudit de informații. Criticii îl acuză pe prinț că ar fi ordonat operațiunea sau cel puțin ar fi știut despre desfășurarea acesteia, notează sursa citată.

Despre moartea jurnalistului Jamal Khashoggi, oficialii din Turcia au susținut că bărbatul a fost omorât și dezmembrat în Consulat saudit din Istanbul. O sursă a spus că a ascultat înregistrarea audio cu ultimele momente de viață ale jurnalistului și a susținut că bărbatul a fost măcelărit de viu, într-o execuție care a durat șapte minute. Până vineri, 19 octombrie, toate acuzațiile au fost respinse de autoritățile de la Riad.

Primele capete au căzut deja, după moartea lui Jamal Khashoggi. Printre persoanele arestate se află 15 bărbați care au fost trimiși să-l confrunte pe Jamal, un șofer și doi membrii ai Consulatului, a spus un oficial saudit, citat de nytimes.com.

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, vorbește marți despre cazul asasinării jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, ucis după ce a intrat în clădriea Consulatului Arabiei Saudite din Istanbul. Erdogan a spus că există dovezi că uciderea lui Khashoggi a fost planificată.

Președintele turc a vorbit și despre cei 15 oameni care au fost implicați în asasinarea jurnalistului saudit. Asasinii au dezactivat sistemul de camere de supraveghere din Consulatul saudit de la Istanbul, înainte de a-l ucide pe jurnalist.

Arabia Saudită a recunoscut că Jamal Khashoggi a fost ucis în Consulatul din Istanbul, în timpul unei altercații. Jurnalistul a fost văzut ultima dată văzut în viață pe data de 2 octombrie.

După ce Arabia Saudită a recunoscut decesul jurnalistului Jamal Khashoggi, dar mai ales că acesta a fost ucis, acum s-a aflat că moartea acestuia a fost organizată prin Skype, iar investigatorii turci își îndreaptă atenția către un consilier de rang înalt de la curtea regală a Riadului, Saud al-Qahtani, care i-ar fi coordonat pe cei 15 ucigași aflați în Consulatul din Istanbul.

Sursă foto: Twitter

REPULSIVE.

Saudi tyrant 'MBS' – aka Mohammed Bone Saw – forces Jamal Khashoggi's son to do a PR photo-op handshake, days after ordering his father's torture, dismemberment & murder.

A new low, even by the medieval standards of this barbaric crown prince. pic.twitter.com/mduNqfcSxe

— Piers Morgan (@piersmorgan) October 23, 2018