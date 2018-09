Afişând pancarte cu „CSM nu are rol decorativ”, „Respectarea avizului Comisiei de la Veneţia”, magistrații spun că doresc să atragă atenția legislativului și executivului că puterea judecătorească este și trebuie să rămână independentă.

„Din păcate, în ultimul an, s-au promovat proiecte de acte normative care încalcă standarde internaţionale, este vorba de mai multe avize ale Comisiei de la Veneţia, cu privire la independenţa, imparţialitatea şi integritatea justiţiei. Practic, justiţia română este considerată a fi sub asalt în momentul de faţă. Politicienii ar trebui să înceteze orice atac referitor la statul paralel şi orice persoană care are semnale, informaţii despre abuzuri comise de magistraţi nu are decât să sesizeze Inspecţia Judiciară sau Parchetul General„, a declarat judecătorul Cristi Danileţ, unul dintre protestatari, citat de Agerpres.

„Protestul de astăzi nu este un protest al magistraţilor, ci este pentru magistraţi. Este un protest pe care-l facem pentru societatea civilă, pentru că numai printr-o justiţie independentă putem garanta un proces corect şi o judecată dreaptă. Protestăm pentru intervenţiile legislative, să respecte recomandările Comisiei de la Veneţia, protestăm pentru inexistenţa oricărei imixtiuni ale celorlalte două puteri ale statului, în activitatea puterii judecătoreşti. Protestăm pentru o permanentă preocupare a ministrului Justiţiei, pentru a crea condiţii care să asigure un act de justiţie de calitate cetăţenilor, prin dimensionarea corectă a schemelor„, a spus judecătorul Alina Palancanu, de la Tribunalul Neamţ, potrivit Mediafax

Nemulţumirile magistraţilor vizează proiectul de legi modificare a legilor justiţiei şi a codurilor penale, prelungirea mandatelor Inspecţiei Judiciare prin OUG, ignorarea recomandărilor Comisiei de la Veneţia, dar şi evaluarea procurorului general.

Procurorul general, Augustin Lazăr, le-a transmis magistraților adunați în București un mesaj în care le spune că tânăra magistratură a ajuns la profesionalismul ce-i permite să reziste la presiuni exterioare şi că procurorii şi judecătorii sunt obligaţi să apere independenţa justiţiei. „Tânăra magistratură din România a ajuns la maturitatea şi profesionalismul care-i permit să reziste la presiuni şi influenţe exterioare, dând dovadă de o deosebită responsabilitate în apărarea, la standarde europene, a independenţei instituţiilor judiciare. Independenţa judecătorilor şi procurorilor nu este un privilegiu al acestora sau o prerogativă personală, ci reprezintă o necesitate pentru a ne asigura că justiţia, ca una dintre puterile statului, prin instituţiile sale, este capabilă să îşi îndeplinească rolul de a menţine echilibrul puterilor şi a corectitudinii relaţiei dintre stat şi cetăţeni. Magistraţii sunt obligaţi să apere independenţa justiţiei ca pe o garanţie pentru societate, fără de care aceasta nu ar putea exista ca o societate democratică, organizată pe principiile supremaţiei dreptului”, este mesajul transmis de procurorul general, Augustin Lazăr.

Pe trotuarul opus Curţii de Apel unde protestează magistraţii, s-au format două grupuri de oameni, unii pro şi alţii contra.

Grupul pro, alcătuit din aproximativ 30 de persoane, le strigă magistraţilor „Nu cedaţi, rezistaţi!”, „Justiţie independentă!”, „Vă iubim!”. Grupul contra, alcătuit din aproximativ 20 de oameni, le strigă „Ruşine!” şi „Respectaţi Constituţia!”.

Foto: Vlad Chirea/ Libertatea