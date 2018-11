Întrebat dacă este de părere că i s-a făcut o nedreptate prin această solicitare de revocare a sa din funcţie, el a spus că „nu, în politică se poate întâmpla orice”.

„Nu. În politică se poate întâmpla orice. Ceea ce spun este că la Comitetul Executiv, ante-penultimul, am avut o discuţie cu Liviu Dragnea de aproximativ o jumătate de oră, împreună cu colegul nostru de la Vaslui, domnul Buzatu, şi am discutat lucrurile clar, că nu e bine ce se întâmplă cu partidul, cu excluderi şi Liviu Dragnea nu a îndrăznit măcar să spună atunci: ştii, eu vreau să pun în discuţie şi poziţia ta în Guvern. Prim-ministrul, doamna Viorica Dăncilă, căreia îi mulţumesc, eu nu am fost pe lista miniştrilor remaniabili şi atunci preşedintele Dragnea spune: domnule, trebuie să punem în discuţie şi poziţia în Guvern a lui Paul Stănescu. Putea să spună înainte: domnule, ştii, o să cer asta în CEx, ce faci? Şi eu spuneam foarte simplu că îmi dau demisia, nu e nicio problemă, sunt un om de onoare”, a spus Paul Stănescu.

Stănescu a mai dezvăluit şi faptul că nu a fost pe lista de remaniere.

„Eu nu am fost pe listă, remaniabil, și atunci președintele Dragnea a spus: trebuie să punem în discuție poziția în Guvern a lui Paul Stănescu. Putea să săună de la început și eu spuneam: îmi dau demisia, nu e nicio problemă', a mai spus ministrul demisionar, adăugând că nu a mai vorbit „de foarte mult timp' cu Liviu Dragnea.

Fostul ministru s-a plâns de faptul că PSD se află în scădere, în sondaje.

„Ştiţi unde lucrurile sunt foarte rele pentru partidul nostru? Ne spun toate sondajele de opinie unde ne aflăm: ne aflăm la aproape jumătate din cât am avut. Asta înseamnă că nu e în regulă. În momentul în care tu măreşti pensii, salarii, reduci taxe, impozite, creştere economică avem, şomajul e cel mai mic şi totuşi noi în sondaje, ca partid, ne ducem mereu în jos, logica e foarte scurtă. Sigur că e un semnal de alarmă în momentul în care am avut 45% şi după doi ani de zile mai avem în jur de 25 sau chiar sub 25%”, a precizat Paul Stănescu.

Citeşte şi: REPORTAJ/Mica Românie de la Cercul Polar. Roxana a terminat Dreptul în ţară, iar acum e în clasa întâi în Skjervøy, Norvegia – VIDEO