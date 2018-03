Vasluianul declarat mort în 2016, deși este viu, a pierdut procesul prin care cerea anularea decesului. Bărbatul a declarat că a pierdut procesul, pe motiv că a formulat prea tarziu calea de atac, la aproximativ doi ani de la pronuntarea decesului.

“In acte sunt mort, deși trăiesc. Nu am nicio sursă de venit, iar din cauză că în acte figurez ca fiind decedat, nu mă pot angaja, nu pot face nimic în tara”, a declarat bărbatul, potrivit Agerpres.

Constantin Reliu a plecat în 1992 la munca în Turcia, ultima dată vizitându-si familia în anul 1999. Din cauza neînțelegerilor din familie, el susține că a rupt legatura cu rudele și s-a stabilit în Turcia.

În anul 2013, fiindcă nu mai primise nicio veste de la bărbat, soția a solicitat în instanță declararea decesului acestuia, ceea ce s-a întâmplat în anul 2016.

La inceputul acestui an, Reliu a fost depistat de autoritățile din Turcia având documentele de ședere expirate, motiv pentru care a fost expulzat, iar la sosirea în țară a aflat că este declarat mort.

“Sunt un om mort în țara mea, pentru familia mea, pentru toți. Nu am identitate. E un paradox. Sunt viu și totuși, mort! Am decis să mă rup de familia mea, de tara mea, în 1989. Am plecat în Turcia, acolo unde lucrasem câțiva ani cu viză. Nu am mai ținut legatura cu nimeni. Am muncit si am fost un om corect. De aceea, nu am avut probleme. Si nici nu as fi avut daca nu aparea situația de criza si nu s-ar fi înnăsprit controalele. În Otopeni, am aflat ca sunt…mort. Am avut un șoc! Am dat declarații câteva ore, apoi am venit la Bârlad. Sunt… mort, deși viu”, a povestit bărbatul pentru estnews.ro.

