Un bărbat care a plecat din România în urmă cu 25 de ani s-a întors prima dată în țară după tot acest timp, iar spre marea lui surpriză a aflat, la vamă, că a fost declarat mort de către fosta sa soție, scrie Gazeta Românească.

Constantin Reliu, 63 de ani, din comuna Băcani, județul Vaslui, a locuit în ultimii 25 de ani în Turcia, dar recent s-a întors în România, după ce a fost expulzat de autoritățile turce pe motiv că nu avea acte.

Dar la intrarea în România a descoperit că nici aici nu mai are acte, deoarece, în urmă cu 15 ani, a fost declarat mort de o instanță de judecată la cererea soției sale, care a vrut să se poată căsători cu un italian.

Pe lângă șocul de la vamă, a aflat, ajuns în satul natal, că toți cunoscuții săi îl crezuseră mort și chiar i-au fost făcute pomeni pentru sufletul adormit.

“Sunt un om mort în țara mea, pentru familia mea, pentru toți. Nu am identitate. E un paradox. Sunt viu și totuși, mort! Am decis să mă rup de familia mea, de tara mea, în 1989. Am plecat în Turcia, acolo unde lucrasem câțiva ani cu viză. Nu am mai ținut legatura cu nimeni. Am muncit si am fost un om corect. De aceea, nu am avut probleme. Si nici nu as fi avut daca nu aparea situația de criza si nu s-ar fi înnăsprit controalele. În Otopeni, am aflat ca sunt…mort. Am avut un șoc! Am dat declarații câteva ore, apoi am venit la Bârlad. Sunt… mort, deși viu”, a povestit bărbatul pentru estnews.ro.