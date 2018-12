CELE MAI IMPORTANTE DECLARAȚII FĂCUTE DE DRAGOȘ PĂTRARU

„Ne-am făcut locul ăsta pentru că ne-am săturat de acest șantaj cretin pe care-l fac unele televiziuni. Folosesc treaba asta, că au scule, că au tehnicieni, microfoane. Știți ce? Ne putem face și noi. Nu este mare inginerie. Este un rahat.

Noi avem tot ce ne trebuie să emitem 24 de ore din 24. Am făcut un leasing la scule. Am făcut un leasing de 100.000 de euro, bani pe care îi vom cere de la TVR după ce câștigăm procesul.

TVR ne sechestrează decorul. De ce? De șmecheri.

Importăm cafea verde , o prăjim și susținem copiii.

Noi deja lucrăm să scoatem a treia carte. Asta este a doua. Telespectatorii cer asta. Facem și treburile noastre sociale din încasări. (…) Este o culegere de texte din emisiune. Am trecut-o pe hârtie.

Până la sfârșitul săptămânii va ieși primul număr al Revistei Starea Nației. Tema pentru luna decembrie va fi fericirea la români. Sunt texte extraordinare. Are peste 140 de pagini. Acest prim număr se va putea achiziționa de pe site-ul Starea Nației. Va apărea o dată pe lună. Fiecare număr va avea o altă temă

Cu acest număr online vrem să ajungem la o susținere pentru a merge și pe print. Fiind o întreprindere nonprofit, toți banii îi dăm la acele burse pentru copii

Eu am scos prima carte și m-a costat patru lei și am vândut-o cu 27. Am împachetat-o cu copiii la mine pe terasă.

Ce se întâmplă în TVR pentru că în continuare se întâmplă se fi și subiect de film. Cum am reușit să ne batem joc de o televiziune și să mulgem…Nu cred că oamenii ar citi asta. Oamenii nu se uită acolo, nu cred că ar fi interesați să citească o carte despre cât se fură acolo.

În momentul în care PSD-ul a venit cu o îmbelicitate și a scos taxa radio TV, oamenii puteau să vină în curte și să spună că vrem o televiziune pentru noi.

PSD-ul are acolo mai mulți oameni decât toți.

PGD-ul TVR a venit la audieri și a spus că va fi sluga necondiționată a puterii.

Am trecut la o televiziune generalistă, publicul e altul, căutăm rețete, formule. Încă avem de lucru foarte mult.

Cât de curând începem Școala Nației. Vom face un site. L-am făcut deja, lucrăm la mici reglaje. Vom lua oameni foarte buni pe domeniile lor, de la cineva care face unghiile foarte bine, la doctori în ceva. Oameni care sunt foarte buni în domeniile lor, indiferent. Vom avea cursuri de fotografie cu telefonul (…) Vom avea cursuri de jurnalism de investigație, cum să faci muzică. Mai mulți sportivi vor preda tips and tricks.

Avem nevoie de modele și ar avea de împărtășit foarte multe și nu o fac pentru că nu au o platformă.

Cursurile vor fi plătite, dar întreprinderea este nonprofit. Cei care țin cursurile vor opta să păstreze ei jumătate din bani sau lase banii, urmând să informăm care sunt copiii susținuți cu burse de 500 de lei din acești bani strânși

O parte va merge pentru susținerea Școlii Nației. O dată nevoia de modele pentru societate. (…) M-am inspirat de pe un site din afară

Ne dorim să aducem oameni foarte buni care sunt priviți ca modele în societate. Aș vrea să-l văd pe Hagi vorbind despre fotbal. Vrem să aducem foarte mulți oameni în acest proiect

În următoarele trei luni vrem să avem primele cursuri.

Școala nu mai poate să pregătească oamenii pentru viitor.

Mai avem un motiv pentru care facem asta: Am vrut să nu mai știm nimic despre bârfele care circulă într-o instituției. Am venit aici, am făcut emisiunea, o predăm.

Nu mai avem nevoie de o televiziune ca să facem această emisiune. Noi putem să fim susținuți exclusiv de oameni.

Am lansat Starea Nației pentru diaspora”, a declarat Dragoș Pătraru la interviurile Libertatea Live.

