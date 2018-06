De-a lungul timpului, Zâna a trecut prin momente cumplite, pe care nu le poate uita așa ușor.

A fost chiar la un pas să-și piardă viața atunci când a ajuns pe mâna medicilor în urma unor sarcini extrauterine. În present însă, vedeta a devenit mult mai atentă cu sănătatea sa. Andreea Marin suflă și-n iaurt după șase intervenții chirugicale și, spune ea, obișnuiește să meargă periodic la medic.

”Înveți o lecție, că e important să fii la timp la medic. Degeaba ajungi când ți se spune că e prea târziu. Uneori, cu toți banii din lume, nu mai poți repara ceea ce s-a stricat. Vreau ca toate mamele să trăiască alături de copiii lor. Și eu să-mi văd fața mireasă, să prețuim viața. Am avut 5-6 operații până acum, sunt trecută prin toate. Dar important e să ai grijă de tine. Deși am ca tot omul perioade în care muncesc și uit de mine, îmi amintesc, pentru că propriul corp îți oferă semnale de alarmă. Uneori am ajuns la timp, alteori nu, am învățat o lecție. Sunt mult mai atentă, de când sunt mama sunt și mai responsabilă, Trăiesc și să fiu sprijin pentru copilul meu”, a declarat aceasta pentru Libertatea.