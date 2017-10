Unul dintre cei mai cunoscuți artiști hip-hop din România, Călin Ionescu (aka Rimaru), de la trupa R.A.C.L.A., este acuzat de hărțuire și abuz. Rimaru lucrează și în industria publicitară, iar numeroase femei care l-au cunoscut în acest mediu scriu că acesta le-a jignit, agresat și intimidat după ce i-au respins avansurile. Dezvăluirile sunt parte a campaniei online #metoo, prin care victimele hărțuirii sunt îndemnate să denunțe public agresorii.

În doar câteva ore, Rimaru a ajuns în ochiul unei furtuni online. Acuzațiile de hărțuire au început să curgă de la un mesaj publicat pe Facebook de către un angajat din industria publicitară, în care acesta făcea referire la ,,regele libidinoșilor”. Atașată era o imagine din timpul unui concert al rapperului.

Prima poveste publicată în zona de comentarii a declanșat o reacție în lanț. Unul dintre incidentele relatate s-a consumat în 2014.

”In 2014 eram în anul I de facultate, cursantă a Școlii Centrade Cheil in seria a 17-a. Individul nu era unul din mentorii noștri, dar s-a băgat în seamă pe Facebook. M-a întrebat cum mi se pare agenția și dacă îmi place la Centrade Cheil. După ce i-am zis caă mi se pare interesant, m-a întrebat daca n-aș vrea să ieșim la o cafea să îmi povestească mai multe despre creație. Nu i-am mai răspuns. Timp de câteva zile mi-a trimis mesaje în care vorbea singur pe chat. La Noaptea Agențiilor, m-a tras de o mână de-o parte și m-a întrebat cum îmi permit să nu îi răspund pe Facebook. După care a adunat toată flegma pe care a avut-o în el și m-a scuipat în față de față cu toată lumea, cu toți prietenii și colegii. Bineînțeles ca s-a mușamalizat totul și m-au rugat insistent de la HR să nu mai povestesc”, a scris o fată care a publicat și conversații avute cu rapperul.

O altă fată din industria publicitară, care nu s-a exprimat pe Facebook pentru a-și proteja identitatea, a povestit pentru Libertatea propria experiență cu Rimaru. ”Mi-a scris după un concert și nu i-am răspuns. Ș i îmi scria instant că se enervează. Și când i-am zis că nu vreau să ies cu el, mi-a zis că data viitoare când ne vedem o să urle la mine mai tare decât muzica din club. Și că face el scandal. La 2 ore după am dat nas în nas într-un bar și s-a facut că nu mă vede. Că doar eram și eu pregatită să fac scandal. Și atât a fost. Dar foarte agresiv, așa, din nimic. Și caută să te învinuiască dacă nu faci ce vrea el. Și te acuză că ai bullshit de 2 bani pentru că refuzi”.

Contact de ziarul Libertatea, Călin Ionescu a declarat: ,, O să revin în curând cu un punct de vedere despre situația creată. Mulțumesc pentru dreptul la replică”. Până la momentul publicării acestui material, rapperul nu ne-a contactat și nici nu a reacționat pe rețelele de socializare.

Ce spun foști colegi

Călin Ionescu lucrează de mulți ani în publicitate, iar în prezent are funcția de Group Creative Director la agenția de publicitate Centrade | Cheil. Foști colegi ai bărbatului, contactați de Libertatea, l-au descris pe acesta ca fiind un caracter îndoielnic, dar au arătat că nu au existat scandaluri mocnite de hărțuire.

”Am lucrat în Centrade vreo doi ani, prin 2014. Cred că fix anul cu renumita Noapte a Agențiilor (despre care tot acum aflu, cu toate că am fost acolo) a fost ultimul. Auzisem niște povești, dar minore și nimic concret. Doar semne de lipsă de educație. Chiar nu părea ceva grav. Părea doar că e vorba de un necioplit. E plină lumea de ei. Și cred că asta au gândit mulți de acolo, așa că nu-i băgați pe toți în aceeași oală. Chiar sper să nu-i afecteze”.

Angajatorul lui Călin Ionescu susține că analizează cazul. Pe Facebook au apărut deja zvonuri că rapperul a fost concediat.

”Acuzațiile recente, făcute de cei care l-au cunoscut pe Călin sau s-au confruntat cu comportamentul lui nepotrivit, vin ca o surpriză pentru mine. Cu toate acestea, vă asigur că tratăm acuzațiile cu seriozitate, că vom face propriile cercetări și vom reanaliza situația în cel mai scurt timp”, a declarat Radu Florescu, CEO Centrade, pentru Iqads.

Relansare muzicală omorâtă în fașă

Rimaru a co-fondat trupa de hip-hop R.A.C.L.A. în 1993 și este considerat unul dintre pionierii de gen pe plan național. Scandalul vine într-un moment în care Rimaru încerca să-și relanseze cariera muzicală. Împreună cu Ad Litteram, el a lansat recent piesa ,,Infam”. Cu o zi înainte să fie acuzat de hărțuire, rapperul a acordat un interviu pentru Libertatea în care a vorbit despre muzica sa.

,,Cunoașterea este putere. Educă-te! Eu am foarte multe versuri în care am cuvinte grele, care necesită dicționar. Eu militez pentru o populație educată, pentru că o populație educată este greu de prostit, fiind puternică. Următoarea noastră piesă vorbește despre lucrul ăsta. Acesta este mesajul RACLA: Fiți deștepți!„, spunea Rimaru la Libertatea Live.

Ce este campania #metoo

Fenomenul online #metoo a atras zeci de milioane de utilizatori de internet din întreaga lume. Acesta a fost lansat plecând de la cazul Harvey Weinstein, unul dintre cei mai cunoscuți producători de la Hollywood. Zeci de actrițe au dezvăluit recent că au fost victimele abuzurilor sale și s-au solidarizat recent în a-l condamna. Cazul acesta a declanșat un val de conștientizare la nivel mondial, cu reverberații mai ales în spațiul virtual.

Harvey Weinstein este fondatorul a două mari companii de film, Miramax Films și Weinstein Company. Peliculele produse de el au primit, de-a lungul anilor, 300 de nominalizări la Oscari, iar cinci dintre ele au câștigat trofeul pentru cel mai pun film, inclusiv Shakespeare in Love, Chicago, and The King’s Speech. Printre ultimele sale succese se număr Silver Linings Playbook și Lion.