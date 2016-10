Dramele actriței Rodica Popescu Bitănescu. A amânat înmormântarea tatălui ca să-și termine piesa | VIDEO EXCLUSIV

Rodica Popescu Bitănescu a avut puterea de a-și interpreta rolurile fără cusur, cu zâmbetul pe buze, deși în sufletul ei nu doar o dată au avut loc adevărate furtuni. Actrița a fost nevoită să râdă în hohote în fața publicului, deși acasă avea priveghi.

Este una dintre cele mai iubite și apreciate actrițe de teatru și film, iar spectacolele, în care ea se află în distribuție, se joacă de cele mai multe ori cu casa închisă. Are un talent special și și-a demonstrat respectul față de spectatori, deși destinul i-a servit lovituri crunte.

O suferință care a marcat-o a avut loc în studenție. „ Momentul în care am făcut facultatea, tatăl meu fiind închis politic, ca țărănist, a fost o perioadă cumplită”, își amintește ea.

Moartea i-a răpit cele mai dragi persoane

Necazurile din viața celebrei actrițe de comedie au continuat cu o serie de decese.

“După aceea moartea tatălui meu, când eu jucam comedie pe scenă, jucam travesti și am amânat înmormântarea cu o oră ca să termin matineul să îl înmormântez pe tata. Moartea mamei mele… a murit într-o noapte și eu dimineața aveam matineu, o comedie la Național și am jucat –o. Și moartea fratelui meu, care a murit de leucemie hodoronc tronc și eu filmam în timpul acela la o telenovelă… și am trecut peste toate”, a declarat, pentru Libertatea, Rodica Popescu Bitănescu.

Nu și-a permis să-și anuleze niciun spectacol

Măcinată de durere, actrița s-a prezentat de fiecare dată exemplar în fața oamenilor care veniseră la teatru să se relaxeze. Deși ar fi putut să își anuleze reprezentațiile sau să ceară să fie înlocuită, nu a făcut-o. Din respect față de oameni.

“Nu am trimis niciodată publicul acasă, pentru că publicul nu avea nicio vină. S-a pregătit să vină la teatru și eu să trimit oamenii acasă pentru că mi s-a întâmplat un mare necaz? Nu”, ne-a spus ea. Poate și de asta lumea o iubește, pentru că niciodată chipul ei nu a trădat vreo suferința prin care a trecut…

Foto: Gabriel Pătruț / Facebook

Video: George Capoianu