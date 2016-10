E cel mai bine plătit actor din lume, însă ceea ce face cu banii lui te va impresiona până la lacrimi

Dwayne Johnson, starul din „Prea iute, prea furios”, este cel mai bine plătit actor din lume, însă a devenit și unul dintre cei mai iubiți din lume, atât pentru activitatea sa de pe rețeaua de socializare, pentru aparițiile în filme și la tv, cât și pentru bunătatea de care dă dovadă. În plus, ceea ce face el cu banii lui te va impresiona până la lacrimi.

Actorul, în vârstă de 44 de ani, cunoscut mai degrabă sub numele „The Rock”, s-a dovedit a fi cel mai muncitor actor. Acesta a acceptat orice rol i s-a propus atât pe marile, cât și pe micile ecrane, iar roadele deja a început să le culeagă.

Așa se face că Dwayne a câștigat 64,5 milioane de dolari într-un an, devenind cel mai bine plătit din lume. Fostul wrestler profesionist a reușit să îl detroneze pe Robert Downey Jr, care s-a clasat pe primul loc trei ani la rând în clasamentul Forbes.

În ciuda aspectului său mare și impunător, actorul este un om extrem de sensibil și de special, care se pare că și-a dedicat viața ca să îi ajute pe alții. O mare parte din banii lui merg la fundația sa, Dwayne Johnson Rock Foundation, ce ajută copii bolnavi în fază terminală.

Cu toate acestea, el donează bani la aproape toate evenimentele caritabile la care ajunge și ajută cu contribuții și la alte organizații precum „Beacon Experience”, ”Boot Campaign”, ”I Have a Dream Foundation”, ”Kids Wish Network”, ”Make-A-Wish Foundation”, „Make The Difference Network”, ”Parkinson Society Maritime Region”, ”Red Cross”, ”Rush Philanthropic Arts Foundation”, ”Starlight Children’s Foundation” și „Until There’s A Cure”, pentru care își dedică și foarte mult timp. De asemenea, el nu-și neglijează nici familia.

În 2012, el și-a surprins mama, făcându-i cadou de Crăciun un Cadillac nou, spunându-i că și-a adus aminte că atunci când avea 14 ani și-a văzut mama plângând când și-au pierdut unica lor mașină.

Pentru fizicul lui, invidiat de numeroși masculi, acesta are o dietă consistentă formată din 5.165 de calorii, consumând șapte mese pe zi, ceea ce înseamnă cinci kilograme de mâncare.

De asemenea, Johnson are mai mulţi traineri personali. Unul dintre ei este celebrul Aaron Williamson. De altfel, actorul arată impecabil la fiecare ieşire în public, aşa că o sumă importantă merge lună de lună pe costume de lux.

El a investit bani și în pasiunea lui pentru mașini. Astfel, acesta deține o maşină Pagani Huayra customizată, având o valoare de piaţă de aproximativ 1 milion de dolari.