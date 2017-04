Eugen Cristea împlinește 65 de ani. „Mă gândesc la moarte în fiecare zi”

Actorul Eugen Cristea împlinește 65 de ani. Artistul a afirmat că se gândește la moarte în fiecare zi.

Actorul Eugen Cristea împlinește marți, 18 aprilie, 65 de ani. este cunoscut publicului din România din piese de teatru și filme, dar și din postura de prezentator de televiziune. Cel mai de succes show pe care l-a prezentat este „Feriți-vă de măgăruș„.

Din anul 2001, artistul este căsătorit cu binecunoscuta actriță Cristina Deleanu.

Eugen Cristea împlinește 65 de ani. A debutat la 9 ani

Actorul a acordat un interviu pentru adevarul.ro, în care a vorbit despre cariera sa, dar și despre moarte.

Eugen Cristea a afirmat că se gândește în fiecare zi la momentul final, dar crede in reîncarnare.

„Să fiu complet sincer, mă gândesc în fiecare zi la moarte, dar fac parte din categoria celor care cred în reîncarnare”, a declarat artistul.

„Debutul meu a avut loc în 1961, practic în secolul trecut, în studiourile Radioudifuziunii Române, la emisiunea „Clubul Voioşiei“. Genericul era făcut de o mare actriţă, Silvia Chicoş, care a lansat foarte multe cântece pentru copii, o voce inconfundabilă, iar regizor era Mihai Pascal. Am colaborat cu toţi marii regizori ai radioului din acea vreme, cred că am vreo 600-700 de piese în fonoteca de aur a radioului. Tot în ‘61 am debutat şi la televiziune, am făcut un duplex în direct, Bucureşti-Chişinău, şi eram în replică cu un alt mare actor, celebrul Cosma Braşoveanu. Eu eram un copil atunci, aveam 9 ani, la vremea respectivă eram numiţi copiii-minune ai radioului, Gelu Colceag, Marina Romanov, nişte nume care au făcut epocă în radio”, a adăugat el.