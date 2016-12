Anna Lesko a dat detalii din viața de cuplu, dar și despre perioada frumoasă pe care o trăiește alături de băiețelul ei, Adam. Vedeta este una dintre cele mai apreciate artiste.

Anna Lesko a dat detalii din viața de cuplu și despre viața profesională. Interpreta trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Se declară o femeie împlinită alături de Adam și tatăl acestuia.

Anna Lesko a dat detalii despre viața alături de iubit și recunoaște că nu știe cum este să fii înșelat

„Anul trecut Adam era destul de micuţ ca să înţeleagă de Moş Crăciun. Vrea foarte multe. A învăţat o poezie în rusă, una în română şi una în egnelză. De Crăciun muncesc. O să am concert la Sighişoara pe 23, pe 24 am la Chişinău, apoi îi iau pe ai mei şi ne întoarcem aici. Am fost la serbare la băiatul meu. Am avut emoţii cumplite. Repetam poezioara cu el. Sunt foarte mulţi oameni care m-au ajutat să ajung aici. Mereu le mulţumesc, ei se ştiu. Dragostea de partener şi dragostea de copil sunt sentimente complet diferite. Pentru Adam simt ceva aparte, la fel şi pentru Adrian. Îi am pe amândoi în viaţa mea. Nu ştiu cum e să fii înşelat. Cred că se poate trece peste, e greu. Este un lucru ce poate fi discutat. Este o cicatrice care va rămâne pentru tot restul vieţii. Dacă nu tu te mai simţi atrasă, dacă la tine sunt probleme, e bine să nu mai întindem pisica”, a spus Anna Lesko la Antena Stars.

Anna Lesko este, fără îndoială, una dintre cele mai senzuale prezențe de pe scena muzicală din România. Fiecare apariție a sa face furori în rândul admiratorilor, mai ales că vedeta știe foarte bine să-și scoată în evidență atuurile fizice.