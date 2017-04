Zina Dumitrescu a jucat în filme. Toată lumea o știe drept creatoare de modă, dar „Mama Zina” și-a încercat talentul și ca actriță, alături de mari artiști ai României.

Azi în vârstă de 80 de ani, Zina Dumitrescu se află la un azil din apropiere de București, la Ghermănești, acolo unde a fost uitată de fiul său, Cătălin. Chiar dacă nu mai este în lumina reflectoarelor, rămâne în istoria lumii mondene din România drept creatoarea care a revoluționat lumea modei din țara noastră. Cea supranumită „Mama Zina” a lansat, de-a lungul anilor, mari modele pe podiumurile de modă, fiind iubită și apreciată de toată lumea.

A lansat mai multe manechine care au devenit celebre: Eugenia Ștefan (Janine), Romanița Iovan, Bianca Brad, Dana Săvuică, Melek Amet. Tot Zina Dumitrescu i-a lansat pe Cătălin Botezatu și Liviu Ionescu. A creat zeci de colecții de modă, participând la festivaluri de modă din țară și din străinătate.

A fost căsătorită de trei ori, prima oară s-a căsătorit cu regizorul Marin Negreanu, tatăl fiului ei, Cătălin, apoi au urmat mariaje cu Nicolae Rădulescu Botică, secretarul Sectorului 1, și conferențiarul Costin Dumitrescu, decedat în 2009.

Zina Dumitrescu a jucat alături de Amza Pelea și Gina Patrichi

Puțină lume știe că Zina Dumitrescu a fost actriță în anii tinereții. În anii ’70, cea mai notabilă apariție a sa în calitate de actriță pe marele ecran a fost cea din filmul „Tată de duminică”.

Pelicula a fost regizată de Mihai Constantinescu. În film, Zina Dumitrescu apare tot în rol de amfitrioană a unei case de modă, la prezentarea unei colecții. De o frumusețe rară, elegantă și distinsă într-o rochie de culoare roșie și cu o siluetă de invidiat, Zina Dumitrescu are o replică memorabilă în film: „Și acum, din triplu voal cu lână”.

În pelicula mai sus-menționată, Zina Dumitrescu a avut șansa de a juca alături de mari artiști, nume grele ale filmului și teatrului din România: Amza Pellea, Gina Patrichi și Olga Delia Mateescu.

Pe generic apare cu numele de fată

Pe genericul filmului „Tată de duminică”, Zina Dumitrescu nu apare cu numele pe care i-l știe toată România, ci nu numele său de fată, cel pe care l-a primit atunci când a venit pe lume, în anul 1936, în Republica Moldova. De fapt, numele său real este Zenobia Bogoș.

Creatoarea de modă a mai avut alte două apariții în filme, însă nu la fel de notabile ca în filmul de mai sus. este vorba despre peliculele „O musc[ cu bani” și „Bădăranii”.

Zina Dumitrescu a văzut lumina zile într-o localitate din Republica Moldova, în Județul Ismail, unde tatăl său era comandantul garnizoanei regale.

„Tatăl meu a fost comandant în garda regală. Pe vremea aceea ca să te poți mărita cu un ofițer trebuia să ai dotă, iar mama mea provine dintr-o famile de oameni foarte înstăriți din Huși. Mama m-a avut la o vârstă foarte fragedă, s-a măritat la 17 ani jumătate și m-a născut după un an de la căsătorie. După război a trebuit să ne refugiem în România, tatălui meu i s-au echivalat studiile ș a venit ca inginer la „Sovrom petrol”, combinatul petro-chimic din Pitești. Aici am făcut școala primară, apoi liceul economic. In ultimul an de liceu, pentru că nu aveam origine sănătoasă, nu am avut voie să dau la facultate decât după doi ani de producție. Ca să nu fac doi ani de producție am dat examenul de absolvire a liceului, am dat diferențele la liceul teoretic „Zinca Golescu” tot din Pitești și am obținut diploma de bacalaureat și am dat la Facultatea de drept din București. Deci, am susținut trei examene mari într-un an”, spunea ea.

Citește și: EXCLUSIV. Străinii au scos-o din datorii! Abandonată în azil de fiul său, Zina Dumitrescu a beneficiat de ajutorul lui Becali și Țânțăreanu