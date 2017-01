ASA Tg. Mureș se dezintegrează. Daniel Stanciu nu mai este directorul sportiv a anunţat site-ul clubului ardelean.

Stanciu a oferit şi o declaraţie după despărţirea de clubul mureşean:

„Am revenit la ASA Târgu Mureş într-un moment dificil, chiar la intrarea echipei în insolvenţă. Am încercat să facem tot posibilul pentru a redresa situaţia echipei şi a clubului, aflate într-o situaţie deosebit de grea.

Din păcate, lipsa finanţării face lucrurile din ce în ce mai grele. Consider că este momentul unui nou început, unei alte strategii. Mulţumesc colegilor pentru sprijin şi colaborare şi sunt sigur că cei care răspund de destinele echipei vor face totul ca ASA-ul să revină în elita fotbalului românesc, cât mai repede.

De asemenea, le mulţumesc suporterilor şi fanilor care au rămas alături de noi, în aceste momente grele. Consider că echipa pe care o va pregăti Ilie Stan va face tot posibilul să salveze ASA. Alături de colegi, staff-urile tehnice şi jucătorii cu care am colaborat, cred că am reuşit să scoatem maximum din ce se putea în actualele condiţii”.

ASA Târgu Mureş şi-a schimbat şi antrenorul în această iarnă. L-a adus pe Ilie Stan, care a programat în această perioadă câte două antrenamente pe zi, în special fizice.

Potrivit site-ul ardelenilor, lotul nu este definitivat, iar în această săptămână vor sosi mai mulţi jucători.

ASA Tg. Mureș se dezintegrează: 11 jucători au plecat deja, Marius Constantin a refuzat Dinamo

Mingote, Cordoş, Belu, Gabriel Matei, Dobrosavlevici, Netzer, Borza, Iacobovici, Kuku, Alexandru Ioniţă şi Vlad Morar şi-au reziliat sau urmează să-şi rezilieze contractele cu ASA în această iarnă.

Marius Constantin a fost dorit de Dinamo, dar oferta ”câinilor” î s-a părut jenantă.