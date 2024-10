Lovitura de miercuri asupra forțelor ruse din Zaporojie a avut loc la doar câteva zile după un alt raid ucrainean asupra unor cursanți ruși din aceeași regiune. În total, din luna februarie, au fost șapte atacuri asupra cursanților ruși de-a lungul liniei frontului. Se estimează că sute de soldați ruşi au murit în aceste atacuri.

La fel ca și lovitura care a precedat-o, cea mai recentă lovitură ucraineană a vizat trupele ruse în ceea ce pare a fi un poligon de tragere. În timp ce o dronă ucraineană era pe cer, zeci de ruși s-au adunat în plină zi,pentru antrenament.

Un sistem de rachete ucrainean, se pare un M30/31 de fabricație americană cu 400 de proiectile, a trimis o lovitură directă. Drona a rămas pentru a observa impactul loviturii asupra trupei ruse.

Atacul demonstrează capacitățile în creștere ale Ucrainei de lovituri profunde, dar și neglijența comandanților ruși în încercarea de a efectua un antrenament în raza de 80 de kilometri a rachetelor M30/31 ghidate prin GPS.

Drona care a furnizat informații pentru raidul de miercuri ar fi aparținut grupării de drone „Pădurea Neagră”, care operează vehicule aeriene fără pilot Shark fabricate în Ucraina. „Artileria s-a transformat radical datorită UAV-urilor”, a declarat Petro, un sergent l grupării „Pădurea Neagră”, pentru Ukrainska Pravda.

GMLRS cluster munitions cover a pile of Russian infantry at another training ground in the South.



The adjustments were carried out by operators of the 128th Separate Mechanized Brigade and the Black Forest Brigade using Shark reconnaissance UAVs. pic.twitter.com/YYZvGegr5u