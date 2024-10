În tot acest timp, s-a spus că Sinwar, în vârstă de 61 de ani, s-ar fi ascuns în tunelurile de sub Fâșia Gaza cu mai multe gărzi de corp și cu un scut uman format din ostatici capturați în Israel.

În momentul în care a fost reperat de israelieni, Yahya Sinwar avea lângă el doar câțiva oameni pentru protecție. De asemenea, nu a fost găsit niciun ostatic în apropiere.

Potrivit armatei israeliene (IDF), o unitate a Brigăzii 828 Bislamah patrula miercuri zona Tal el-Sultan din Rafah.

Militarii au văzut trei persoane alergând spre casele din apropiere în căutarea unui adăpost, i-au identificat drept militanți și au deschis focul.

Unul dintre ei a intrat într-o casă avariată, unde a fost reperat de o mini-dronă, care a filmat ultimele minute din viața acestui bărbat.

Imaginile difuzate de IDF joi au arătat un bărbat care încerca să se ascundă printre grămezi de gunoi de la parterul clădirii. Judecând după mișcările sale, era rănit la braț.

Bărbatul a aruncat ceea ce părea un băț în dronă, iar videoclipul s-a încheiat acolo. Acel bărbat a fost identificat mai târziu ca fiind Yahya Sinwar.

