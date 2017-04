Fetele oamenilor de fotbal fac senzație pe podiumul de modă. Ana Maria, fiica fostului internațional Marian Ivan, e ultima apariție.

Ana Maria Ivan, fiica fostului mare atacant al stegarilor Marian Ivan, a debutat în modeling în cadrul ”Bucureşti Fashion Week”, cel mai important festival de modă din România, care a avut loc în perioada 21-23 aprilie. Ana Maria Ivan are doar 15 ani şi este elevă la Liceul Andrei Mureşanu din Braşov, scrie monitorulexpres.ro.

”Am avut emoţii foarte mari. Când am văzut-o machiată, era să nu o recunosc. M-au felicitat toţi cei prezenţi la eveniment şi este clar că a lăsat o impresie foarte bună.

Cine sunt fetele oamenilor de fotbal ce fac senzație pe podiumul de modă. Marian Ivan: ”Ana Maria are înclinație pentru modelling”

Mă bucur că Ana Maria nu a avut trac, se vede că are ceva şi de mine. Eu spun că are înclinaţie pentru modeling, o ajută şi aspectul fizic, dar are nevoie şi de şansă pe acest drum.