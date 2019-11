De Eduard Apostol,

Unele amintiri nu se șterg, chiar dacă au trecut 25 de ani de la derularea lor. De fapt, cine ar putea uita eșecul României cu Suedia, la penalty-uri, de la World Cup 1994, care a sfâșiat crud ascensiunea Generației de Aur la porțile unei semifinale de vis cu Brazilia?!

Unul dintre participanții la duelurile memorabile din America, victoriile cu Columbia și cu Argentina, care au scos milioane de români în stradă, a păstrat un suvenir al tristeții, împăturit undeva în dulap.

Marian Ivan are acasă, la Brașov, tricoul pe care l-a purtat Kennet Andersson la Mondialul american și pe care i l-a luat suedezului ce ne mai produce și-acum coșmaruri.

“Era o centrare simplă, de antrenamente, eram sigur că mingea deja îmi stă în mănuși, iar Andersson a apărut de nicăieri și a înscris. Apoi, a fost dezastrul de la penalty”, povestește Florin Prunea de fiecare dată, portarul “tricolorilor” în acea partidă.

Ajuns la 50 de ani, Ivan, fost atacant al naționalei, păstrează “suvenirul” obținut în urmă cu un sfert de secol. Ni-l prezintă, după ce-l scoate din dulap, de undeva de pe raftul de sus, unde stă alături de alte zeci de tricouri din anii ʼ90 și de la începutul anilor 2000, din cariera sa.

Eu nu prea făceam schimb decât foarte rar. Și doar «ediții limitate». Cu Argentina, am vrut să-l am pe cel al lui Batistuta, doar că l-a «arestat» Selymes. Am vrut să-l am pe al lui Andersson, probabil un gest masochist, fiindcă golul omului ăla mi-a schimbat cariera și viața.

Marian Ivan