În urmă cu trei ani și jumătate, Teodora Stoica afla că are o boală cruntă. Fiica lui MM Stoica a suferit o operație de tiroidectomie totală, pentru că tumora pe care o avea era malignă, apoi a aflat că are metastaze la plămâni și la coloană, la un os.

Din fericire, tânăra a reușit să învingă această boală, însă și-a schimbat complet stilul de viață, dar și cel alimentar. Teodor Stoica a renunțat definitiv la multe dintre alimentele ei preferate, pentru că știe că sănătatea ei este mai importantă decât orice.

Invitată la podcastul „Acasă la Măruță”, Teodora Stoica a spus care sunt alimentele pe care nu le mai consumă și de ce. Fiica lui Meme Stoica a renunțat definitiv la uleiul de rapiță sau floarea-soarelui, pentru că produce inflamații. Singurul ulei pe care îl consumă este cel de măsline, care îi este adus de fostul ei iubit, din Sicilia.

„Fast-food nu mâncam. Ultima dată am mâncat fast-food în 2011 și mi-a fost rău, iar de atunci nu am mai pus gura pe fast-food. Eu nu am mâncat carne 9 ani, pentru că am zis că așa e mai bine pentru animale… Dar mâncam pizza, paste, chestii procesate, chipsuri, care sunt la fel de rele. Cel mai important este să stau departe de uleiurile de rapiță, floarea-soarelui. Astea produc inflamații și dacă am un goal în viață este să stau departe de inflamații.

Înainte făceam și intermittent fasting 20 de ore, adică mâncam doar 4 ore pe zi. Eu mănânc carne și brânză, dar să știu că sunt din surse sigure. Adică să știu că puiul este de țară, că vita e grass fed, adică să știu sigur că vaca aia a mâncat doar iarbă și că nu are antibiotice în ea. Acum nu pot să știu sigur, dar din acest motiv m-am orientat către supermarketuri bio și fac ce pot.”

Teodora Stoica a făcut un curs de nutriție

Fata lui Meme Stoica a făcut un curs de nutriție, pentru că și-a dorit să știe exact ce alimente să consume. „Eu când am aflat de problemă, după ce am căzut și m-am ridicat, am zis hai să nu o iau așa după ureche sau după ce citesc eu. Am făcut un curs de nutriție, iar acum sunt și nutriționist acreditat. Prietenii mei nu suportă să meargă cu mine nicăieri, pentru că hummusul trebuie să fie fără ulei, salata fattoush fără crutoane, fără roșii pentru că sunt nightshades și încerc să stau departe de ele. Nightshades… adică un grup de legume care au ca o otravă, lectina, iar tu trebuie să stai departe pentru că creează inflamații. Din acest grup fac parte roșiile, vânăta, adică tot ce e bun. Uleiul de măsline este bun, dar să fie din sursă sigură.

„Mănânc carne o dată pe săptămână”

Mănânc carne o dată pe săptămână. Mănânc cam patru ouă pe săptămână, pentru că făcând sport am nevoie de proteină. La zahăr am renunțat complet. Mănânc fructe, dar nu mănânc dulciuri. Nu zahăr, nu gluten. Mama îmi face pâinea de hrișcă și arată dubios, dar merge. Nu mănânc nimic din făină albă. Nu mănânc nici carbohidrați simpli, de exemplu mănânc hrișcă, ovăz și cam atât cred. Totul să fie cât mai puțin gătit, cât mai crud dacă se poate.”

De când a aflat de problemele ei de sănătate, Teodora s-a îndreptat către credință, la fel cum a făcut și tatăl ei. Ea ține postul religios de fiecare dată. „Țin și postul religios. Țin și miercurea, și vinerea. Înainte nu țineam. Tata le ține foarte strict. El a stat și două zile fără să bea apă.”

„Eu nu dorm cu telefonul la cap, nici nu am televizor în cameră”

Teodora Stoica mai are și alte obiceiuri care o ajută să își mențină sănătatea. Nu doarme niciodată cu telefonul în cameră și se culcă în jurul orei 23. În fiecare dimineață, după ce se trezește, încearcă să stea o oră fără telefon.

„Eu nu dorm cu telefonul la cap, nici nu am televizor în cameră. Încerc să stau cât mai departe de lumina albastră, pentru că asta îți afectează secreția de melatonină. Când nu am dimineața antrenament stau fără telefon. Încerc să mă culc cât mai devreme, cred că pe la ora 23. Am un inel care îmi monitorizează somnul.”

Consumă numai lactate de la stâna lui Gigi Becali

Gigi Becali i-a fost alături Teodorei în această perioadă grea, iar ea consumă brânză numai de la stâna lui, pentru că este sigură că produsele nu conțin ingrediente care i-ar putea face rău.

„Când mai consum lactate mănânc de oaie și doar de la Gigi Becali. La el sunt cele mai bune. Eu când m-am mai dus la el să iau brânză, el știa exact… da, cancerul se hrănește cu lactate… Faci ce vrei cu viața, dar vaca e de evitat, pentru că are cazeină. Evit prăjeala, zahărul. Eu sunt mare fan patiserie, dar am renunțat pentru că sunt periculoase”, a mai povestit fiica lui Meme Stoica.

