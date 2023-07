Invitată recent la podcastul lui Cătălin Măruță, Teodora a dezvăluit cu ce se ocupă. În urmă cu 5 ani, înainte să afle de problemele de sănătate cu care s-a confruntat, ea a fost angajată de Gigi Becali pentru departamentul de marketing.

Fiica lui Meme Stoica se ocupă alături de alte persoane de conturile de social media ale echipei de fotbal FCSB. Tânăra a mărturisit că de obicei primește multe mesaje răutăcioase din partea suporterilor altor echipe.

„Eu și acum mă ocup de partea lor de social media. Să nu mă înjurați, vă rog! Oricum primesc foarte multe mesaje urâte. Nu prea știu oamenii că eu mă ocup de social media, am evitat să spun. Nu sunt singura care se ocupă.”

Teodora Stoica a spus că nici Gigi Becali, dar nici tatăl ei nu îi sunt șefi. „Niciunul, pentru că ei nu au neapărat legătură cu partea de social media. Eu îl mai întreb pe tata de ce nu lucrează mai mult la contul lui de Instagram.”

Fiica lui MM Stoica are o relație foarte bună cu Gigi Becali, despre care spune că a ajutat-o în multe momente grele din viața ei, mai ales când a avut probleme de sănătate.

„Relația mea cu Gigi este foarte bună. M-a ajutat mult în momentele dificile. Când mai mănânc lactate, eu mănânc doar de oaie și mănânc doar de la el. La el sunt cele mai bune. El știe exact. Când am avut problema și mă mai duceam la el să iau brânză, el mi-a zis «Da, cancerul se hrănește cu… lactate». Faci ce vrei cu viața ta, dar vaca e de evitat, pentru că are cazeină. Evit prăjeala, zahărul”, a povestit fata lui MM Stoica.

Recomandări Newsbee.ro – noua platformă de știri în format video

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Potrivit cancan.ro, Teodora Stoica ar primi un salariu lunar de 4.000 de euro. „Este sârguincioasă, dedicată meseriei și pare să fi înțeles care sunt adevăratele valori ale vieții”, anunţă sursa citată.

Teodora Stoica și-a schimbat stilul de viață

Invitată la podcastul „Acasă la Măruță”, Teodora Stoica a spus care sunt alimentele pe care nu le mai consumă și de ce. Fiica lui Meme Stoica a renunțat definitiv la uleiul de rapiță sau floarea-soarelui, pentru că produce inflamații. Singurul ulei pe care îl consumă este cel de măsline, care îi este adus de fostul ei iubit, din Sicilia.

„Fast-food nu mâncam. Ultima dată am mâncat fast-food în 2011 și mi-a fost rău, iar de atunci nu am mai pus gura pe fast-food. Eu nu am mâncat carne 9 ani, pentru că am zis că așa e mai bine pentru animale… Dar mâncam pizza, paste, chestii procesate, chipsuri, care sunt la fel de rele. Cel mai important este să stau departe de uleiurile de rapiță, floarea-soarelui. Astea produc inflamații și dacă am un goal în viață este să stau departe de inflamații.

Recomandări „Opoziția” prorăzboi de la Moscova. Cum a ajuns un criminal de război deținut politic și simbolul libertății în Rusia

Înainte făceam și intermittent fasting 20 de ore, adică mâncam doar 4 ore pe zi. Eu mănânc carne și brânză, dar să știu că sunt din surse sigure. Adică să știu că puiul este de țară, că vita e grass fed, adică să știu sigur că vaca aia a mâncat doar iarbă și că nu are antibiotice în ea. Acum nu pot să știu sigur, dar din acest motiv m-am orientat către supermarketuri bio și fac ce pot.”

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Aroganţa VESTIMENTARĂ făcută de Regina Camilla la un eveniment! A atras toate privirile

Viva.ro Ultimul mesaj postat de Sinéad O’Connor înainte să moară. Tulburător ce a dezvăluit artista despre fiul ei care s-a sinucis la 17 ani

PUBLICITATE Multe studii științifice arată că muzica e un instrument terapeutic puternic. Află de ce

FANATIK.RO Ce să nu pui niciodată la intrarea în casă. Obiectele care atrag ghinionul în viața ta

Știrileprotv.ro Membrii unei familii din SUA au murit după ce au decis să trăiască în cort, în natură. Rămășițele lor au fost găsite din întâmplare

Observatornews.ro Shaormeriile fac angajări. Ce salarii le oferă candidaţilor

Orangesport.ro Le e frică de presă după scandalul cu Becali? Decizie surprinzătoare luată de oficialii Stelei la doar câteva zile de la disputa cu FCSB

Unica.ro Despărțirea momentului în showbizul românesc! Când toată lumea se aștepta la o nuntă, ei și-au spus ADIO! 'Să fie liniște'