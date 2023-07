Teodora Stoica a găsit înăuntrul ei puterea de a se reconecta la sine și de a-și pune sănătatea pe primul loc. În podcastul „Acasă la Măruță”, Teodora, fiica lui Meme Stoica, a povestit cum s-a transformat într-o adevărată campioană a sănătății.

Tânăra își dedică viața unei rutine zilnice care îmbină tehnici de respirație, exerciții fizice intense și un stil de viață echilibrat. Nu i-a plăcut niciodată când presa o numea „Memelușa” și preferă ca lumea să o cunoască drept Teodora.

În urmă cu trei ani și jumătate, fiica lui Meme Stoica a primit un diagnostic crunt din partea medicilor. În timpul unui masaj, maseurul i-a descoperit un nodul la gât. Teodora Stoica avea o tumoră despre care medicii au spus inițial că este benignă, însă în timpul operației, situația s-a înrăutățit.

„Mi-a fost foarte teamă să vorbesc despre asta pentru că nu am vrut să dau putere unei boli. Așa că am preferat să nu vorbesc, să evit. (…) Acum 3 ani și jumătate am avut un diagnostic mai greu de digerat. Făceam masaj cu maseurul de la Steaua, Cocolino, și mi-a spus: «Ai un nodul la gât, știai?». M-am uitat în oglindă și era vizibil, era mare. Am fost la puncție și mi-a luat lichid. Timp de două săptămâni am așteptat… eu nu eram pozitivă cum sunt acum. Eram ipohondră și mă gândeam la ce este mai rău. Alea două săptămâni n-am fost om. Am primit mailul și am sărbătorit pentru că era benign. Am zis că am rezolvat și problema asta, dar el tot creștea… (…)

M-am operat și nu prea puteam să procesez nimic. Am stat la terapie intensivă o noapte, pentru că așa e procedura. Doctorul vorbea și eu nu înțelegeam nimic. Mi-a spus că nu era așa simplu cum am crezut și că a fost nevoit să-mi facă tiroidectomie totală, pentru că și-au dat seama că era malign, că aveam metastaze la plămâni și la coloană, la un os… Nu plâng! Asta am înțeles după o săptămână, de fapt, nici n-am știut de os. Am ajuns acasă… Dărâmată total, pentru că nu mai înțelegeam nimic. După operație trebuie să faci un tratament cu iod radioactiv și este interesant așa pentru oameni, pentru că e atipic. Nu e chimioterapie, nu sunt citostatice. Trebuie să iei o pastilă și să stai 4 zile singur în spital. Eu aveam o mare frică de singurătate”, și-a început povestirea fata oficialului de la FCSB.

„Doctorul care a examinat proba a spus: «Cum se poate așa ceva la o persoană atât de tânără?»”

Teodora Stoica a fost nevoită să facă tratament cu iod și nu avea voie să stea în apropierea celor dragi, nici măcar alături de câinele ei, Roată, pe care îl iubește enorm.

„Doctorul care a examinat proba a spus: «Cum se poate așa ceva la o persoană atât de tânără?». Aveam 25 de ani și era foarte avansat. (…) În ultima zi mergeai și făceai un fel de CT și se vedeau exact resturile. Corpul era galben și resturile de tumoră erau cu maro. La mine se vedea totul maro. A trebuit să fac iodul de două ori, dar se vorbea să-l fac de 6-7 ori.

A fost perioadă de șoc și m-au ajutat foarte mult oamenii din jurul meu. Doar stăteam… eram un fel de legumă. Și am luat-o pas cu pas. Când îți pui întrebarea dacă mori este destul de rău! Nu am murit și mi-am reparat și relația cu tata, că înainte nu ne înțelegeam atât de bine”, a mai spus Teodora.

La podcastul lui Cătălin Măruță, tânăra și-a amintit de un Crăciun în care era sub tratament. „Radioactivitatea le afecta tiroida și trebuia să îi protejezi. Un Crăciun l-am făcut acasă, la o masă mare, unde erau toți, iar eu eram într-un colț cu farfurii de plastic și tacâmuri de plastic, mănuși de bucătărie. Elimini și prin salivă, dar și prin transpirație.”

„L-am întrebat pe tatăl meu: «Mor? Îmi spui și mie dacă mor?». M-a sunat și era o legumă”

Teodora Stoica recunoaște că s-a temut de moarte. „Da, mi-a fost frică să nu mor. Atunci când eram în spital și am făcut acel CT, știam că tatăl meu e în contact cu doctorul, iar nimeni nu-mi scria nimic. Atunci l-am întrebat pe tatăl meu: «Mor? Îmi spui și mie dacă mor?». M-a sunat și era o legumă. «E puțin și la plămâni, dar nu-i grav». Și-a dat seama că era grav.”

După ce a descoperit problemele de sănătate pe care le are, ea s-a apropiat mai mult de Dumnezeu. Gigi Becali chiar i-a dat un sfat.

„Nu am fost credincioasă înainte. Nici tata nu era foarte credincios. Gigi (n.r. – Gigi Becali) ne-a spus: «Ăsta este un test, o să treci peste cu bine. Dar asta este toată ideea, să credeți în Dumnezeu». Și cumva așa a fost…

Acum mă bucur de tot ce am. Sunt aici, mă bucur și este perfect. Nu vreau să fiu în altă parte. Cred că oamenii trebuie să se bucure de prezent și să nu se mai gândească la trecut sau la viitor”.

