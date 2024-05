Cristiana Oprea, prima româncă-pilot care a concurat în Campionatul Mondial de Raliuri: „E greu să fii excepția și să fii prima care face ceva”

Pe lângă pasiunea pentru mașini și cursele de raliu la care participă, Cristiana a fondat platforma „Femei în Motorsport”, un demers premiat la Gala Societății Civile, prin care promovează femeile implicate în automobilismul și motociclismul românesc.

„Eu am o poveste atipică în sport pentru că nu visam să devin pilot de curse când eram mic. Am studiat Arhitectură și Urbanism, am absolvit ambele facultăți. Am ajuns PR-ul Federației de Automobilism Sportiv și apoi copilot. Pilotul George Grigorescu mi-a dat pe mână prima mașină de curse, o bătrână Dacia Logan. Și-așa a început povestea”, spune Cristiana.

„La 23 de ani am pilotat pentru prima dată o mașină de curse”

În iulie 2018 ea și copilotul Diana Hațegan au devenit singurul echipaj feminin românesc din ultimii 50 de ani care a participat la un raliu în afara țării, în Bulgaria, la o etapă FIA European Rally Trophy.

„Eu m-am apucat foarte târziu de motorsport. La 23 de ani am pilotat pentru prima dată o mașină de curse, deci eu nici nu-mi imaginam că o să ajung să concurez vreodată în European sau Mondial. La început habar n-aveam ce se întâmplă acolo. E greu să fii excepția și să fii prima care face ceva într-un sport”, a declarat Cristiana, „La feminin”.

„60 de grade în mașina de raliu, fără aer condiționat”

Un an mai târziu, Cristiana a devenit primul pilot român de raliuri la Campionatul European, la Rally di Roma Capitale.

„În mașină erau 60 de grade! Noi nu avem aer condiționat, radio, nu mai avem nici ABS, airbag-uri. Deci nu avem elementele de confort sau de siguranță obișnuite dintr-o mașină normală”, recunoaște.

În aprilie 2022, Cristiana a participat la Raliul Croației, devenind astfel prima româncă-pilot care a concurat în Campionatul Mondial de Raliuri FIA WRC.

Iar acum mai are un vis pe care speră să-l realizeze în perioada următoare: „Îmi doresc foarte tare să ajung să fac și performanță, să urc pe podiumul european”.

„Am început să ne răsucim la peste 100km/h și am ajuns într-un șanț”

Până acum, Cristiana a avut parte de un singur accident mai serios în concurs.

„În 2022, când am debutat în Campionatul Mondial de Raliuri. La Raliul Croației, chiar pe prima probă specială. A fost iarăși un moment care m-a întărit foarte mult. A fost cea mai valoroasă lecție de până acum”, spune.

Apoi povestește: „Am început să ne răsucim la peste 100km/h și am ajuns într-un șanț. N-am pățit absolut nimic. Mașinile sunt foarte sigure, dar este ciudat să fii nevoit să te retragi din cursă la două, trei minute după ce a început și să revii a doua zi cu forțe proaspete. E un proces interesant”.

