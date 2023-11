După ce s-a confruntat cu grave probleme de sănătate, Teodora Stoica duce un stil de viață sănătos. Are o alimentație echilibrată, consumă multe alimente naturale, legume, semințe, dar are grijă să facă și mișcare. Aproape zilnic se antrenează în sala de fitness, dar merge și la alergat în parc.

Acolo a avut parte recent de o situație neașteptată. Pe Instagram, fiica lui MM Stoica le-a povestit urmăritorilor ei cum a fost invitată la o întâlnire, în timp ce era la alergat. Iar ceea ce a șocat-o pe Teodora Stoica este locul în care i-a fost propus să meargă: la saună.

„Am o întrebare pentru fete. Poate nu o să mă simt atât de ciudat cu ce mi s-a întâmplat mie mai devreme. Poate e ceva normal. Vreau să aud locuri ciudate în care un băiat a vrut să o scoată la întâlnire. La prima întâlnire, de fapt”, a început confesiunea pe Instagram Teodora Stoica.

Teodora Stoica, despre bărbatul care a abordat-o: „Mi s-a părut cumva drăguț. Mi-a spus că i-a plăcut de mine, că avem multe în comun”

Și apoi a continuat: „Alergam dimineață în parc. Eram fericită, singură, cu căștile. Și văd un băiat care se apropie de mine și începe să alerge în paralel. Și îmi zice «Bună». Îmi dau căștile și nu suport să fac asta când alerg. A întrebat dacă mă deranjează dacă aleargă în același timp cu mine și i-am zis că nu, doar că mai am un kilometru și mă duc acasă. A zis că nu e problemă.

Și am început să vorbim, în timp ce alergam. Am vorbit de toate competițiile la care a fost, i-am zis și eu la alea puține la care am fost. Era wow. M-a întrebat cum poate da de mine. Nu îmi venea să-i dau numărul, așa că i-am dat Instagramul. Iar până am ajuns acasă deja îmi scrisese. Mi s-a părut cumva drăguț. Și când am deschis mesajul… Mi-a spus că i-a plăcut de mine, că avem multe în comun.

Unde credeți că voia să mă scoată la întâlnire? Nu la restaurant, nu la film, nu m-a chemat la el… Știți unde? În saună. Omul a vrut ca la prima întâlnire, a doua oară când mă vede, să fim într-o saună. Îmi și imaginam cum merg acolo, cum stau și transpir… De ce aș vrea așa ceva? Voi v-ați fi văzut cu el? I-am povestit prietenei mele și mi-a zis să-i dau block și să fug. Poate sunt eu nebună, poate e normal că a vrut să mergem în saună… Dar foarte ciudat”, a povestit Teodora Stoica, conform Gazeta Sporturilor.

S-a zvonit că Teodora Stoica și BRomania formează un cuplu

Fiica lui MM Stoica, Teodora, și cunoscutul actor BRomania au fost văzuți împreună la Nostalgia, un festival de muzică ce a avut loc în Constanța. Potrivit informațiilor apărute în presa online, cei doi au avut o întâlnire pe litoral, care a dus la o apropiere neașteptată.

Conform relatărilor de la Cancan.ro, Teodora Stoica și BRomania au petrecut timp împreună, discutând și dansând, iar apoi au ajuns să se sărute. Aparent, chimia dintre cei doi a fost evidentă, iar întâlnirea lor a stârnit interesul și curiozitatea tuturor. După aceste întâmplări, BRomania și Teodora Stoica nu au făcut nicio declarație despre acest subiect.

Matei Dima a dat de înțeles în interviul pe care l-a acordat pentru cancan.ro că este singur, semn că relația cu fiica lui MM Stoica nu a durat prea mult. De asemenea, el precizează că nu a avut parte de drame până acum, pentru că întotdeauna a fost sincer cu persoana de lângă el.

„Am avut perioada asta în care m-am întors de la film, pentru rolul ăsta am ajuns să am 120 de kile, am mai multe probleme cu faptul că mă dedic prea mult muncii mele, am mai făcut un film între timp, cu Eva Măruță, adică eu nu prea am avut timp să mă gândesc și să am grijă de mine. Ăsta e proiectul meu pentru 2024 și cred că de abia de atunci o să fiu available. Pentru că mi-am dat seama că, în orice relație în care intru, eu vin cu niște probleme și nu dau o șansă bună. Deci, mai întâi trebuie să mi le rezolv și după…”

