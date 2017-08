Marius Copil a plecat la US Open fără antrenorul Andrei Mlendea. Rămas în România, tehnicianul are însă un mare motiv de bucurie.

Andrei Mlendea, cel care l-a propulsat pe Marius Copil în Top 100 mondial luându-l de pe locul 220 ATP, a devenit tătic, pentru a doua oară.

Mlendea nu-l însoțește pe Copil în turnee din Canada și nici la US Open (28 august – 10 septembrie). ”Soția mea urmeasă să nască”, a motivat Mlendea. Iar Copil îl are alături doar pe preparatorul fizic Daniel Tudorache.

Iar minunea s-a întâmplat în viața lui Mlendea (33 de ani, pe 3 august), antrenor care a lucrat și cu Simona Halep în 2013: a devenit, azi, tătic.

”Avem un nou miracol,Alexandru!Bine ai venit pe lume!Sa cresti mare,sanatos si sa ai o viata fericita!”, a scris Andrei, pe Facebook, postând și două fotografii cu nou-născutul și cu mama.

”Avem un an și jumătate împreună. Am început anul trecut, în februarie. Eram pe locul 220, am ajuns pe 83 cel mai sus, iar acum sunt pe 86” – Marius Copil, despre colaborarea cu Andrei Mlendea, într-un interviu acordat pentru libertatea.ro la finalul lunii iulie (AICI, tot interviul). Acum, Copil, 26 de ani, este pe poziția a 88-a!