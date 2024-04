În Kuweit – Thailanda 0-57, scorul pe reprize a fost 1-42, 0-55, 0-25. Un meci de hochei pe gheață are 60 de minute de joc efectiv. Un act are 20 de minute de joc efectiv.

Megaînfrângerea Kuweitului a fost primul meci oficial pentru echipă U18 din deșert.

Thailanda a terminat meciul cu un raport de 122-1 la șuturi pe poartă. Nevinovatul portar Faisal Allenqawi a fost ținut în tot jocul și, spre meritul său, a reușit să facă de fapt 65 de parade!

Adeeb Alhalawa a avut singura șansă a Kuweitului, dar goalkeeperul Kingston Zi-Jun Pan a parat.

Natapat Patong, Natchayatorn Yannakornthanapunt și Thananutch Khultanthorn au marcat câte șapte goluri.

Patong a semnat și 6 pase decisive, încheind cu 13 puncte.

Caseta meciului poate fi consultată aici.

În al doilea meci din competiție, disputat azi, Kuweit a pierdut „doar” cu 2-17 cu Malaezia.

În aceeași competiție, Uzbekistanul a surclasat Iranul (19-0), Mongolia s-a distrat cu India (32-0), iar Indonezia a spulberat Macao (19-0).

Statisticienii au întocmit lista celor mai categorice victorii din istoria hocheiului pe gheață. În top e și o victorie a tricolorilor, 52-1 cu Noua Zeelandă, în Grupa D a Campionatului Mondial de seniori.

We can add this game to the list. pic.twitter.com/BAG0sN1fke