„A sosit momentul retragerii mele. Povestea mea în acest sport a fost fantastică. Am împlinit multe vise pe care le aveam când eram copil“, a declarat Garbine Muguruza.

„Sunt 25 de ani de când am început să joc tenis, în care am reuşit atât de multe. Mă simt mândră”, a mai afirmat tenismena.

Muguruza are în palmares, între altele, titlul la Roland Garros (2016) şi la Wimbledon (2017), precum şi cel de la Turneul Campioanelor (2021). Iberica nu a mai jucat din februarie 2023.

„Am luat decizia încetul cu încetul. Aceste luni au fost esenţiale. Am primit cu braţele deschise această pauză. În fiecare zi mă simţeam mai bine şi nu mi-a fost dor de disciplina şi dificultatea vieţii pe care o aveam înainte. A fost progresiv şi ceea ce îmi doresc cel mai mult este să mă uit la următorul meu capitol şi nu atât la cel din tenis, pe care îl ştim deja. O nouă eră, o nouă viață”, a mai spus ea.

Calling time on a stellar career 💫



Former World No.1 @GarbiMuguruza announces her retirement from professional tennis, having locked in her status as one of the games greats.#GraciasGarbiñe pic.twitter.com/MTdpucSVA7