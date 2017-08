Ministrul Educației îi răspunde învățătoarei care i-a transmis, recent, o scrisoare deschisă, în care se plângea de condițiile în care trebuie să își asigure materialele didactice, în lipsa manualelor auxiliare. Liviu Pop a declarat că toate auxiliarele vor fi cumpărate de părinți, iar dacă un profesor face copii xerox, în școală directorși inspectorul pleacă.

”Am văzut acea scrisoare, cunosc problema. M-a mirat de ce acea învățătoare nu a cerut o formare, pentru că a terminat un ciclu de învățământ primar și din 2012 când am fost ministru interimar, și am aprobat acel curs de formare a cadrelor didactice, care urmau să preia clasa pregătitoare, învățătorii repspectivi nu au mai venit să ia niciun curs de perfecționare. Asta e prima mea supărare că nu s-a reușit formarea cadrelor didactice”, a spus Liviu Marian Pop.

Ministrul a ținut să îi dea asigurări învățătoarei și profesorilor și părinților că niciun auxiliar nu va intra în unitatea școlară fără acordul lor.

”În câteva zile, azi mâine, vom pune în dezbatere publică ordinul de mnistru prin care reglementăm ce trebuia reglementat în anul 2011, și anume că auxiliarele se aprobă de Minister, iar dacă un profesor își dorește să comande aceste auxiliare, trebuie să ceară acordul Consiliului Profesotral din unitate, să primească avizul Inspectoratului școlar și obligatoriu avizul asociației de părinți, care se ocupă de gestionarea acestor auxiliare, în sensul achiziționării lor. Absolut totul, este în grija părinților. Niciun profesor nu are, din acest punct de vedere, o cheltuială suplimentară. Dacă un profesor este nevoit să facă copii, cum mi-ați dat dumneavoastră exemplu, în secunda doi pleacă și directorul și inspectorul” a spus Liviu Pop.

Ministrul a ținut să precizeze că, așa cum a spus și în alte dăți, o parte din gratuitatea școlii elevului este asigurată de părinte. Întrebat dacă este normal ca părinții să cumpere aceste auxiliare, Pop a răspuns: ”Nu mi se pare normal, tocmai de aceea facem demersuri”.

Ce spunea învățătoarea: Dragi miniştri, ne puneţi beţe în roate şi ne martirizaţi prin toate acţiunile fără cap pe care le întreprindeţi!

Învățătoarea a publicat, pe o rețea de socializare, o scrisoare deschisă către ministrul Educației, fiind revoltată din cauza deciziei de a interzice materialele auxiliare.

„Dragă domnule ministru Pop, mă adresez dumneavoastră, pentru că am aşteptări foarte mari, cam aşa cum au şi părinţii clasei mele de la mine în fiecare an! Sunt învăţătoare la o şcoală de cartier, o şcoală mică, cu elevi (foarte mulţi de etnie rromă) proveniţi din familii monoparentale, cu părinţi de condiţie săracă, plecaţi peste hotare pentru a asigura creşterea copiilor lor. Intru în al 18-lea an de învăţământ şi încă mă mândresc cu tăria mea de a rezista şi de a merge mai departe în acest sistem bolnav şi vitregit”, i-a scris aceasta lui Pop.

Învățătoarea a continuat: ”Dacă eu mă supun hotărârii dumneavoastră de a nu mai achiziţiona auxiliare la clasă, care mi-ar uşura enorm munca şi care ar fi alese de mine (singurul specialist în măsură să o facă) şi aprobate de părinţi la prima şedinţă, atunci mă văd nevoită să îmi mai amputez din puţinul timp liber rămas şi din bugetul familiei mele pentru a elabora şi a multiplica peste 100 de fişe zilnic. Şcoala nu-mi va putea asigura topurile de hârtie, imprimanta color şi tonerele necesare. Şi atunci cine va rezolva problema? Eu şi cam atât. În curând vom începe şcoala, iar de pavoazarea clasei mă voi ocupa singură ca în fiecare an tot din buzunarul propriu şi credeţi-ma că se duc mulţi bani pe asta. Trebuie să le pregătesc puiuţilor mei cadouri, pliante frumos colorate şi o clasă în care să se simtă ca în poveşti. Vreau să le fie drag să vină la şcoală şi fiecare zi împreună să fie o dovadă că îmi fac profesia cu drag.

Îmi doresc să ies la pensie din învăţământ când îmi va veni rândul, iar până atunci să îmi fac treaba foarte bine şi să pun în sufletele elevilor mei cate o bucăţică din al meu. Dar dumneavoastră, dragi miniştri, ne puneţi beţe în roate şi ne martirizaţi prin toate acţiunile fără cap pe care le întreprindeţi”, a scris învățătoarea.

Recent, ministrul Educației a anunțat că elevii nu mai pot folosi materialele auxiliare actuale.

El a justificat decizia prin faptul că materialele auxiliare existente acum pe piață nu sunt omologate, deci de miercuri nu mai pot fi folosite în școală, până când nu vor fi avizate. Editorii sunt şocaţi de decizie, îl contrazic pe ministru, reclamă că nu au fost consultați, spun că au depozitele pline cu materiale auxiliare și atenționează că lucrurile nu pot rămâne așa.

