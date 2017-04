O tânără de 24 de ani din Cluj a fost în Joia Mare în mijlocul unei scene dramatice când, înainte să fie dusă în arest, și-a alăptat bebelușul, probabil pentru ultima dată.

Mama, care a fost arestată preventiv, pentru furturi din genți și buzunare, și-a alăptat bebelușul de trei luni pe holul Judecătoriei Cluj-Napoca, chiar înainte să fie dusă în arest, după care l-a lăsat pe micuț în brațele bunicii.

După această scenă, avocatul inculpatei a ridicat o problemă juridică spunând că din moment ce legea prevede ca executarea pedeapsei de către o mamă cu copil mai mic să fie amânată, de ce arestarea preventivă a clientei sale a fost posibilă?

Tânăra arestată preventiv pentru 30 de zile este acuzată că în perioda 9 februarie – 27 martie a furat 150 de lei și două telefoane din buzunare și genți de la persoane diferite, în zona centrală a Clujului. Aceasta a recunoscut faptele, scrie clujust.ro, și a spus că va returna bunurile.

Avocatul femeii va contesta arestarea preventivă și va cere să i se permită inculpatei să-și alăpteze copilul.

”Acesta e caz de CEDO. Nu poți să arestezi preventiv o mamă cu copil de trei luni. Avem în Codul de precedură penale, între cazurile de amânare a executării pedepsei, cel în care condamnata are copil mai mic de un an. Prin analogie, ar trebuie să se aplice și la arestarea preventivă, dar despre asta nu scrie nimic în cod. Este o scăpare a legiuitorului. Am invocat asta în fața judecătorului”,a spus, pentru sursa citată, avocatul.