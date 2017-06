Părinţii cer ministrului interzicerea meditaţiilor cu dascălul de la clasă

Asociaţiile de părinţi cer ministerului Educaţiei interzicerea meditaţiilor cu profesorul de la clasă, lucru care se poate reflecta în notele elevului. Mulţi părinţi dau sute de lei pe lună pe meditaţii în speranţa că acest lucru îi poate ajuta pe copii să ia note bune la examene.

Elevii claselor a XII-a şi a VIII-a ar trebui să fi încheiat pregătirile pentru examenul de bacalaureat, respectiv pentru evaluarea naţională, însă mulţi dintre ei fac în continuare meditaţii particulare la materiile unde nu se simt pregătiţi.

Mulţi liceeni încep pregătirile chiar mai devreme de clasa a XII-a, în special cei care se pregătesc pentru admiterea la facultăţi. În acest sens, părinţii plătesc, în medie, între 800 şi 1.000 de lei lunar pentru aceste ore suplimentare. O şedinţă de două ore costă în jur de 80 de lei.

Asociaţiile de părinţi încearcă să modifice practica aceasta, prin care elevii sunt nevoiţi să facă meditaţii cu dascălul de la clasă. De altfel, părinţii pot avea şi surprize neplăcute din partea profesorului respectiv, aşa cum este cazul unei femei din Bucureşti, care şi-a dat băiatul la pregătire la matematică.

„Avem un caz acum, în Bucureşti, nu am acordul mămicii să îi dau numele, în care un profesor de matematică a meditat un elev, într-adevăr, notele sunt mici. Mămica respectivă a vorbit cu profesorul şi i-a spus să stea liniştită că elevul va trece clasa şi spre surprinderea ei, acum copilul a rămas corigent şi nu va intra în evaluarea naţională. Mai mult, i-a plătit profesorului două şedinţe în avans, o şedinţă costă 70 de lei, nu e deloc ieftin şi nu a primit banii înapoi„, a declarat, pentru MEDIAFAX, Iulian Cristache, preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi.

Părinţii spun că au trimis nenumărate solicitări către ministerul Educaţiei pentru eliminarea acestei practici.

„Copiii au nevoie de meditaţie. Susţin aceste meditaţii, atâta timp cât profesorul le face într-un mod legal şi nu susţin meditaţiile cu profesorul de la clasă. Am trimis adrese numeroase către minister (Ministerul Educaţiei- n.r.). Avem şi codul de etică al prfesorului care ar trebui să apară la începutul anului şcolar 2017-2018 şi ministerul a spus că şi-l asumă. Eu am făcut acolo o adresă pentru că există o hotărâre de Guvern unde se spune clar că sunt interzise meditaţiile cu propriul profesor. Nu sunt de acord cu lucrul ăsta pentru că sub o formă sau alta, părintele îşi plăteşte nota copilului şi la evaluarea naţională sau la bacalaureat va avea o surpriză mare şi îşi va da seama că nota de la clasă nu reflectă valoarea copilului”, a adăugat Iulian Cristache.

De altfel, multe cadre didactice susţin că aceste meditaţii ar trebui să fie eliminate şi că au devenit mai mult o modă decât o necesitate.