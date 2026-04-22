Care vor fi noile tarife la metrou

Conform noii grile de prețuri, scumpirile se vor aplica tuturor tipurilor de titluri de călătorie.

De la 1 mai, prețurile vor crește în funcție de cartela aleasă astfel:

O călătorie: 5 → 7 lei

Două călătorii: 10 → 14 lei

10 călătorii: 40 → 55 lei

Abonament 24 ore: 12 → 18 lei

Abonament 72 ore: 35 → 50 lei

Abonament săptămânal: 45 → 60 lei

Abonament lunar: 100 → 140 lei

Abonament 6 luni: 500 → 700 lei

Abonament anual: 900 → 1.300 lei.



Metrorex ceruse scumpirea călătoriilor cu metroul, susținând că este „necesară” pentru companie, deoarece cheltuielile totale au crescut de la 1,51 miliarde lei în 2023, la 1,96 miliarde lei (estimare pentru 2026), în timp ce subvenția aprobată de la stat este 761 milioane lei pentru anul în curs, în scădere față de un total de 873 milioane lei în 2025.

Ciprian Șerban își va depune demisia din funcție, alături de ceilalți 5 ministri PSD, la ședința de Guvern de joi, 23 aprilie.

Ultima majorare, la începutul anului 2025

Ultima majorare de prețuri pentru călătoria cu metroul a avut loc în ianuarie 2025, când prețul unei călătorii a urcat de la 3 la 5 lei, abonamentul lunar a crescut de la 80 la 100 lei, iar abonamentul anual a urcat de la 700 la 900 lei.

Anual, metroul din București transportă 156 de milioane de călători. Există cinci magistrale și 63 de stații.

Primarul general al municipiului București, Ciprian Ciucu, a anunțat majorări și pentru transportul public STB, în contextul problemelor bugetare ale Primăriei Capitalei.

