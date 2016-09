Scandal în Primăria Hârșova! O coafeză a devenit șeful spitalului, iar creșa e administrată de o ospătăriță

Scandal în Primăria Hârșova, la trei luni de la alegeri. Viceprimarul liberal Ion Dia îl acuză pe primar, membru ALDE, că ar fi numit pe postul de manager al spitalului o coafeză, iar pe cel de administrator al creşei, o ospătară.

Viorel Ionescu, primarul ales din partea ALDE, susţine însă că prima are studii de specialitate, iar cea de-a doua a promovat un concurs.

Tânăra administrează un coafor amenajat în curtea socrilor și nu are nicio tangență cu medicina, spune viceprimarul.

„Am văzut că este economist și mai are un master, dar ea la Hârșova are profesia de hair-stylist. Are un coafor în curtea socrilor și acolo își desfășoară activitatea. Soțul acesteia este unul dintre cele mai activi în campanie, iar ulterior a fost trimis la PNL de către domnul Ionescu în noul Birou Politic de la Hârșova, în urma unor dispute mai vechi”, a declarat, pentru reporterntv.ro , viceprimarul Ionel Dia.

„Am studii superioare plus master în management. Am lucrat și pe funcții de conducere, dar asta nu a interest pe nimeni din câte am văzut. Doar că am un hobby și un talent în plus față de ei. Sunt în curs de obținere a cursului de management sanitar”, a explicat Alina Elena Chivu, managerul Spitalului Orășenesc Hârșova.