Un bărbat a alergat 24 de ore pentru a ajuta o fată diagnosticată cu o boală incurabilă

Un bărbat a alergat 24 de ore pe pista de atletism a stadionului Emil Alexandrescu din Iași, pentru a strânge bani pentru o adolescentă în vârstă de 17 ani, diagnosticată cu o boală incurabilă.

Alin Vorniceanu este preparator fizic șidoctorand la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. El a alergat timp de 24 ore pentru a ajuta tânăra să se trateze epidermoliză buloasă, de care suferă de la naștere. Această boală se manifestă prin apariția unor formațiuni fluide la nivelul pielii.”Mulțumesc echipei, staff-ului. Dacă nu erau ei, acum mergeam în patru labe efectiv. Am mai făcut opriri, recunosc, au trebuit să îmi mai pună benzi, s-au inflamat anumite articulații. Recunosc că a fost foarte greu, nu m-am așteptat. Important e că am terminat cu bine. Am avut momente foarte grele. După miezul nopții au fost momente în care efectiv mintea îmi juca feste, dar am trecut cu bine”, a declarat Alin Vorniceanu, după terminarea cursei.

La sfârșitul maratonului, Alin a reușit să strângă 9.000 de lei, iar banii vor fi folosiți pentru tratamentul Mihaelei.

Fata provine dintr-o familie din comuna Scobinți, care are un venitul lunar de 700 de lei — ajutorul social și indemnizația de însoțitor a mamei. Banii sunt, însă, mult prea puțini, iar 500 de lei costă doar tratamentul pentru boala rară a fetiței și transportul până la Iași. Din cauza bolii, este nevoie de internarea Miahelei, lunar, câte șapte zile. De asemenea, Mihaela urmează un tratament pentru inimă.

Foto: Ziarul de Iași

Pe parcursul celor 24 de ore de maraton, alături de Alin Vorniceanu au alergat și ieșeni, maratoniști sau reprezentanți ai echipei locale de fotbal CSM Poli Iași.

Ultimele ture făcute de Alin Vorniceanu au fost în aplauzele ieșenilor veniți să îl susțină de pe margine sau chiar de pe teren.

„Au fost 24 de ore nu grele, extreme de grele și o noapte foarte, foarte lungă pentru Alin și echipa din jurul lui. A fost greu, însă Alin are o putere de caracter fantastică”, a spus Cezar Honceriu, lect.univ.dr. la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, unul dintre cei care l-a pregătit pe Alin pentru cursă.

Pe utima sută de metri, lui Alin i s-a alăturat și Mihaela, adolescenta pe care altetul a vrut să o ajute.

„Mă bucur foarte mult că a reușit, că nu s-a întâmplat nimic, că totul a ieșit bine. Mihaela a alergat alături de el o parte din ultima tură de stadion. (…) Ea a vrut să meargă”, a declarat mama Mihaelei, adăugând că tânăra are dureri insuportabile de cap din cauza afecțiunilor de care suferă.

Pentru a o ajuta pe Mihaela, la Banca Transilvania a fost deschis un cont în care toți cei care doresc pot dona.

