În ultimul său album, Jay Z recunoaște că i-a fost infidel lui Beyonce

Jay Z recunoaște că i-a fost fidel lui Beyonce și vorbește deschis despre relația pe care o are cu soția sa care a născut recent gemeni, scrie AP.

Versurile celui mai nou album al rapperului Jay Z, ”4:44” vorbesc despre infidelitățile comise de acesta de când este cu soția sa, despre nașterea gemenilor săi și despre filmul Moonlight, premiat cu Oscar pentru cel mai bun film anul acesta.

În melodia ”Kill Jay Z” rapperul care a fost recent inclus în Songwriters Hall of Fame, spune că a fost aproape de a păți ca Eric Benet și să o piardă pe cea mai tare fată din lume. El face trimitere la solistul R&B Eric Benet care a divorțat de actrița Halle Berry după ce a recunoscut că a înșelat-o. Benet a răspuns imediat pe Twitter spunând că actuala sa soție este ”the baddest girl in the world” (n.r. Cea mai tare fată din lume).

De altfel piesa „Kill Jay Z” pare a fi o scrisoare prin care rapperul își cere scuze soției sale pentru că a fost infidel și spune că a fost nevoie de fiica sa Blue Ivy pentru a încețelege anumite lucruri. ”La ce e bun un menage a tois când ai un suflet geamăn./ ai risca asta pentru Blue?”. El mai spune că a fost nevoie de venirea pe lume a gemenilor pentru a crede în miracole. . ”A fost nevoie de aceşti gemeni ca să încep să cred în miracole. Mi-a luat prea mult timp să compun acest cântec. Nu te merit”, mai arată versurile rapperului.

