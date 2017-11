Dacia Sandero Stepway are mare succes în Elveția. Jurnaliștii cotidianului elvețian Blick au testat, mai multe zile, noul model Dacia Sandero Stepway și au rămas mai mult decât plăcut impresionați de el.

„Stați jos. Imaginați-vă o mașină mică, dar cu aspect de SUV. Cu motor turbo, cu accent pe culori în interior și un sistem grozav de navigație, plus cameră la mersul cu spatele. Geamurile și oglizile electrice? Da. Cruise Control? Da. Preț? 11.590 de franci (în România, are un preț de pornire de 11.150 de euro – n.r.)! Glumiți? Sunteți serioși când spuneți așa ceva? Motorul în trei cilindri e exact și, la test, a consumat sub 6 litri la 100 de kilometri. Cine are de mers din punctul A până în punctul B nu va da greș cu Sandero”, se arată, surprinsă, publicația blick.ch, citată de ziare.com.

De altfel, există o speranţă pentru fanii Dacia: Sandero R.S. poate atinge 200 km/h!

Plusuri: Calitate bună, mașină practică, șasiul e echilibrat, motorizări durabile, lumini bune, consum decent, prețul.

Minusuri: Motorul nu e așa puternic, scaunele nu au suport lateral, direcția și suspensiile.

Nu degeaba… Dacia se îndreaptă spre cel mai bun an al său. Vânzările ar putea depăși pragul de 600.000 de mașini în acest an.

În luna martie, Dacia Sandero a fost luată la bani mărunți de britanici.

În schimb, modelele Duster, Logan și Sandero au cucerit piața auto din Rusia.

FOTO: Facebook/Dacia Romania