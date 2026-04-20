Problema majoră care complică negocierile este blocada impusă de SUA asupra porturilor iraniene. Tensiunile au escaladat duminică, când Trump a anunțat că un distrugător american a deschis focul asupra unei nave iraniene care ar fi încercat să treacă de blocadă. „În acest moment, pușcașii marini americani au custodia navei”, a declarat președintele american, citat de AFP, adăugând că nava iraniană, Touska, este sancționată de Trezoreria SUA din cauza „unui istoric de activități ilegale”.

Postul de televiziune iranian IRIB a citat duminică surse oficiale care au declarat că „nu există în prezent planuri de a participa la următoarea rundă de negocieri Iran-SUA”. Conform agențiilor de știri Fars și Tasnim, surse anonime au descris atmosfera generală ca fiind „mai degrabă negativă”, subliniind că ridicarea blocadei americane este o condiție prealabilă pentru orice negocieri viitoare.

00:10 - Acum 2 ore Tensiuni în Strâmtoarea Ormuz Strâmtoarea Ormuz, prin care trece o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel global, a devenit un punct de tensiune major, după ce Iranul a blocat accesul în zonă ca reacție la atacurile SUA și ale Israelului din 28 februarie. Încercările lui Trump de a redeschide strâmtoarea au eșuat, iar blocada navală impusă de SUA asupra porturilor iraniene a fost condamnată de Teheran ca o „pedeapsă colectivă ilegală”. „Orice încercare de a traversa strâmtoarea fără permisiune va fi considerată cooperare cu inamicul, iar nava vinovată va fi ținta unui atac”, au avertizat Gardienii Revoluției din Iran. Un purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baqaei, a declarat că acțiunile SUA reprezintă „o încălcare a armistițiului” și un act ilegal împotriva poporului iranian. Deși strâmtoarea a fost redeschisă temporar vineri, în semn de recunoaștere a încetării focului dintre Israel și Hezbollah în Liban, aceasta a fost închisă din nou sâmbătă. Datele de urmărire a navelor au arătat că duminică dimineața tranzitul prin zonă era inexistent.

00:08 - Acum 2 ore Negocieri incerte la Islamabad Cu doar trei zile înainte de expirarea armistițiului de două săptămâni, Iranul, SUA și Israel se află în impas diplomatic. O primă rundă de negocieri a avut loc la Islamabad pe 11 aprilie, dar s-a încheiat fără un rezultat concret, deși pregătirile pentru o nouă întâlnire au continuat. „Oferim o ofertă foarte corectă și rezonabilă și sper că o vor accepta”, a scris Trump pe rețeaua socială X, duminică, adăugând că, în lipsa unui acord, infrastructura iraniană ar putea deveni ținta unor noi atacuri. În ciuda incertitudinii, Islamabadul a sporit măsurile de securitate în așteptarea delegației americane, care include vicepreședintele JD Vance, trimisul pentru Orientul Mijlociu Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner. Autoritățile locale au anunțat închiderea drumurilor și restricții de trafic în capitală și în orașul învecinat, Rawalpindi.

00:06 - Acum 2 ore Problema uraniului îmbogățit Un alt subiect sensibil în negocieri îl reprezintă stocul de uraniu îmbogățit de aproape 440 de kilograme al Iranului. Trump a declarat vineri că Teheranul a fost de acord să predea această rezervă, însă oficialii iranieni susțin contrariul. „Predarea uraniului către SUA nu a fost niciodată discutată în cadrul negocierilor"»", a precizat Ministerul de Externe al Iranului. Președintele iranian Masoud Pezeshkian a reiterat duminică poziția țării sale, întrebând de ce Iranul ar trebui să renunțe la „dreptul său legal" la un program nuclear.

