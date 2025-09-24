Anunt privind începerea proiectului cu titlul „DIGITALIZAREA ACIVITĂȚILOR SOCIETĂȚII HEALTHGYN S.R.L.”

Numele beneficiarului: HEALTHGYN S.R.L

HEALLTHGYN S.R.L., cod de identificare fiscală 28969283, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/2107/2011, cu sediul în Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon, Str. AZUGA, Nr. 5A, Judet Ilfov, România, cod poștal 077145, derulează începând cu data de 01.04.2025 proiectul nr. 2888.1/i3/c9 din 04.04.2025, intitulat: “DIGITALIZAREA ACTIVITĂȚILOR SOCIETĂȚII HEALTHGYN S.R.L” finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”, Investiția I3 „Scheme de ajutor pentru sectorul privat”, Măsura 1 „Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor”, Apel 1 „Digitalizarea IMM-urilor grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”.

Contract de finanțare: nr. 2888.1/i3/c9 din 04.04.2025

Cod proiect: 2888.1/i3/c9

Durata proiectului: 9 luni

Data de începere: 01.04.2025

Data finalizare: 31.12.2025

Obiectivul principal al proiectului: Eficientizarea activitatii prin achizitionarea de noi echipamente si solutii software, care sa permita o mai buna conexiune intre compania noastra, calitatea serviciilor si clientii nostri.

Recomandări Greii PSD care îl vor plecat pe Ilie Bolojan din funcția de premier

Obiectivele specifice ale proiectului:

Dotarea societatii cu active corporale si necorporale.

Atingerea unei cifre de afaceri de 1 milion euro și eficientizarea activitații pentru menținerea in viitor peste aceasta cifră.

Câștigarea poziției de lider pe piața din România în următorii 10 ani, cu o cifra de afaceri de 5 milioane euro.

Indeplinirea a 7 criterii de intensitate digitala, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), ca urmare a implementării proiectului de digitalizare.

I. Valoarea totală a proiectului (I.a+I.b): 166.187,74 lei

I.a Valoarea totală neeligibilă: 10.596,56 lei

I.b Valoarea totală eligibilă: 155.591,18 lei

II. a. Asistenţă financiară nerambursabilă, din care: 140.032,06 lei

b. TVA nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 20.861,47 lei

III. Contribuţia proprie la valoarea eligibilă: 15.559,12 lei

Date de contact beneficiar:

CĂLIN MARIUS-DRAGOȘ

healthgyn@gmail.com

0747.644.822

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE