Rezultatele prezentate menționează introducerea pe lista neagră a peste 300 de site-uri de jocuri de noroc ilegale, doar în decursul anului 2025. Este important de precizat faptul că, în România, sunt 32 de licențe acordate pentru operatorii online. Ceea ce înseamnă că ONJN a interzis din aprilie 2025 până acum un număr de peste 10 ori mai mare de operatori din piața neagră de online, prin comparație cu numărul companiilor care operează legal în țara noastră.  

„Acest fenomen nu este specific doar României, ci reprezintă o problemă sistemică la nivel european. Piața neagră este extrem de accesibilă, dificil de combătut și complet lipsită de orice formă reală de control. În același timp, este și extrem de ofertantă, tocmai pentru că pune la dispoziția consumatorilor oferte aparent mai avantajoase decât cele de pe piața reglementată. Explicația este simplă: pe piața neagră marjele de profit sunt mult mai mari, pentru că această activitate nu este fiscalizată. Mai mult decât atât, piața neagră reprezintă și o zonă de refugiu pentru persoanele autoexcluse, care pot migra către operatorii nelicențiați tocmai pentru că acolo nu există mecanisme de autoexcludere și nici garanții reale de protecție a jucătorului. Din această perspectivă, piața neagră nu este doar o problemă economică sau de reglementare, ci și una majoră de protecție socială”, a declarat președintele ONJN, Vlad Soare. 

Colaborarea între ONJN și operatorii licențiați

Una dintre cele mai importante modificări a venit prin Legea nr. 141/2025, care a extins semnificativ competențele ONJN. Instituția poate emite acum ordine de eliminare a conținutului ilegal, iar operatorii de clasa a II-a sunt implicați în combaterea pieței negre, având obligația de a transmite raportări lunare privind tentativele de acces ale jucătorilor din România către platforme ilegale. Practic, responsabilitatea combaterii pieței negre nu mai aparține exclusiv statului, ci devine o obligație pentru operatorii licențiați.

„Piața neagră poate deveni un instrument pentru spălarea banilor, finanțarea criminalității organizate și chiar a terorismului, întrucât în această zonă nu există mecanisme reale de verificare a tranzacțiilor, nu se fac raportări AML și nu există trasabilitate financiară. Tocmai de aceea, eforturile noastre s-au concentrat atât pe adaptarea cadrului normativ, cât și pe implementarea unor sisteme concrete care să permită identificarea, monitorizarea și combaterea acestui fenomen într-un mod mult mai eficient”, a mai spus Soare. 

Așa cum s-a observat și pe alte piețe mature din Europa, printr-o reglementare excesiv de rigidă, interdicții totale sau presiunea fiscală disproporționată, consumul nu este eliminat, ci împins către piața neagră, unde nu există protecție pentru jucători, control fiscal sau responsabilitate socială. 

O realitate cu care se luptă și actuala conducere a ONJN. Cifrele o susțin – conform informațiilor disponibile pe site-ul ONJN, din anul 2015 și până în anul 2024, reglementatorul a identificat și blocat peste 1.500 de site-uri care desfășoară activități de jocuri de noroc ilegale și doar în anul 2025 s-au identificat și blocat peste de 300 de astfel de platforme. 

Piața neagră a jocurilor de noroc, risc de siguranță națională 

În prezent, ONJN, sub mandatul președintelui Vlad Soare, caută să reconstruiască o capacitate reală de control a statului. Reorganizarea instituției, transferul unor competențe către Poliția Română și accentul pus pe combaterea activităților ilegale indică o schimbare de abordare, care aduce în centrul atenției adevărata problemă a acestei industrii: piața neagră, care nu mai este tratată doar ca o zonă de risc economic, ci chiar o problemă de siguranță națională.

Provocarea majoră rămâne însă aceeași: echilibrul dintre control și funcționalitatea pieței. Prea puțină reglementare înseamnă abuz și evaziune, în timp ce prea multe interdicții înseamnă migrarea consumului în ilegalitate. 

Foto: Arhivă personală

Nicușor Dan admite că are o vină pentru criza politică și a răspuns la întrebarea despre alt premier PNL dacă moțiunea de cenzură trece. Ce spune despre varianta suspendării
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Avantaje.ro
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Imagini din casa Ilincăi Vandici: Vedeta și-a îndeplinit visul după ani de muncă. Dressingul care concurează cu cel al marilor vedete de la Hollywood!
Tvmania.ro
Imagini din casa Ilincăi Vandici: Vedeta și-a îndeplinit visul după ani de muncă. Dressingul care concurează cu cel al marilor vedete de la Hollywood!

Cine e liderul PNL care încearcă să-l salveze pe Bolojan. Negocieri dure cu suveraniștii - SURSE
Adevarul.ro
Cine e liderul PNL care încearcă să-l salveze pe Bolojan. Negocieri dure cu suveraniștii - SURSE
Radu Drăgușin, tăiere uriașă de salariu dacă Tottenham retrogradează! Dezvăluirea lui Florin Manea
Fanatik.ro
Radu Drăgușin, tăiere uriașă de salariu dacă Tottenham retrogradează! Dezvăluirea lui Florin Manea
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Financiarul.ro
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Alături de ce vedete petrece Laura Cosoi de 1 mai 2026: „Zâmbesc doar când mă gândesc ce bine ne va fi”
Exclusiv
Stiri Mondene 15:25
Alături de ce vedete petrece Laura Cosoi de 1 mai 2026: „Zâmbesc doar când mă gândesc ce bine ne va fi”
„Chefi la cuțite” 2026. Chef Sautner a rămas fără unul dintre cei mai buni concurenți
Stiri Mondene 15:24
„Chefi la cuțite” 2026. Chef Sautner a rămas fără unul dintre cei mai buni concurenți
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
TVMania.ro
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
O investiție de milioane de lei a devenit un coșmar pentru agricultorii dintr-o comună din Arad
ObservatorNews.ro
O investiție de milioane de lei a devenit un coșmar pentru agricultorii dintr-o comună din Arad
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
GSP.ro
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
GSP.ro
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
Mediafax.ro
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Wowbiz.ro
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
EXCLUSIV | „Lucrurile erau deja împărțite!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de divorț. Dezvăluirile avocatului Adrian Cuculis
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | „Lucrurile erau deja împărțite!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de divorț. Dezvăluirile avocatului Adrian Cuculis
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
Mediafax.ro
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
Un bărbat de 89 de ani a deschis focul asupra mai multor oameni, în Grecia. Cinci persoane au fost rănite și transportate la spital
KanalD.ro
Un bărbat de 89 de ani a deschis focul asupra mai multor oameni, în Grecia. Cinci persoane au fost rănite și transportate la spital

Curtea Constituțională a anulat numirile Consiliilor de Administrație la TVR și SRR, după o sesizare a partidului AUR
Politică 14:52
Curtea Constituțională a anulat numirile Consiliilor de Administrație la TVR și SRR, după o sesizare a partidului AUR
PSD și PNL se duelează pe Facebook la interval de trei minute, cu câteva zile înaintea moțiunii de cenzură prin care Guvernul Bolojan poate pica după 10 luni
Politică 13:29
PSD și PNL se duelează pe Facebook la interval de trei minute, cu câteva zile înaintea moțiunii de cenzură prin care Guvernul Bolojan poate pica după 10 luni
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Ce mănâncă zilnic Nadia Comăneci. Preparatul adorat de milioane de români la care a renunțat regina de aur a gimnasticii mondiale
Fanatik.ro
Ce mănâncă zilnic Nadia Comăneci. Preparatul adorat de milioane de români la care a renunțat regina de aur a gimnasticii mondiale
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea