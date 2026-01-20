Cercetarea efectuată de 7card by Wellhub arată o schimbare clară de comportament și mentalitate, reflectând un trend constant, cu impact direct asupra culturii organizaționale, productivității și nivelului de satisfacție la locul de muncă.

Wellbeing-ul se confirmă ca prioritate strategică: utilizatorii 7card by Wellhub au crescut nivelul de activitate cu 30,5% într-un an

Asistăm la o nouă etapă de maturizare a wellbeing-ului corporativ. Datele ne arată foarte clar că starea de bine a angajaților din România a evoluat dincolo de zona de sport și mișcare, iar acesta este un trend ascendent în ultimii ani. Vorbim despre o nevoie reală de soluții integrate, care susțin sănătatea fizică, mentală și emoțională pe termen lung. Pentru angajatori, tendința semnalează trecerea de la inițiative ocazionale la soluții coerente, cu potențial de a susține engagementul și echilibrul dintre performanță și starea de bine la locul de muncă. Tocmai de aceea, anul 2026 va fi marcat pentru noi de o extindere a ecosistemului de business, sub rebrandingul Wellhub. Este o continuare firească a rolului nostru de a înțelege, măsura și anticipa tendințele din wellbeing, ceea ce va aduce plusvaloare reală în rândul companiilor și angajaților acestora.”, declară Dan Moraru, Country Lead 7card by Wellhub. Compania va parcurge în primăvara acestui an un proces de integrare în ecosistemul internațional Wellhub, devenind parte a acestei platforme globale de wellbeing.

Retrospectiva platformei 7card by Wellhub oferă indicii relevante nu doar despre volumul de activitate, ci și despre tipurile de activități alese de români și tiparele de utilizare ale acestora. Astfel, analiza comportamentului arată că românii alocă tot mai mult timp sportului, nutriției și inițiativelor dedicate echilibrului dintre viața profesională și cea personală, dar și că preferințele se diversifică, reflectând nevoi diferite legate de mișcare, sănătate și echilibru personal. Această tendință se regăsește în modul în care sunt distribuite categoriile de sport și wellbeing accesate în platforma.

De la fitness clasic la wellbeing integrat

Wellbeing-ul se confirmă ca prioritate strategică: utilizatorii 7card by Wellhub au crescut nivelul de activitate cu 30,5% într-un an

Deși categoria Fitness & Aerobic rămâne cea mai accesată din platformă, datele arată o diversificare accelerată a tipurilor de activități alese de angajați. Pilates este categoria cu cea mai rapidă rată de creștere, semnalând un interes tot mai mare pentru mobilitate și prevenție, dar mai ales pentru echilibru fizic și mental. Accentul pus pe control, respirație și conștientizarea mișcării diferențiază acest tip de activitate de antrenamentele intensive orientate exclusiv spre efort.

În același timp, nutriția se menține drept cea mai utilizată categorie de wellbeing, iar terapia și serviciile dedicate sănătății mintale înregistrează cea mai accelerată creștere din întreg ecosistemul Wellhub. Evoluția confirmă o schimbare structurală de comportament: wellbeing-ul nu mai este perceput ca un beneficiu punctual, ci ca un set de soluții complementare care susțin sănătatea pe termen lung  și devin componente recurente ale vieții profesionale.

București, Cluj-Napoca și Timișoara, orașele campioane la mișcare

Municipiile București, Cluj-Napoca și Timișoara se află în topul centrelor cu cei mai activi utilizatori, confirmând rolul ecosistemelor locale de business și al culturii organizaționale în adoptarea soluțiilor de wellbeing. Bucureștiul conduce detașat topul, fiind urmat de municipiile Cluj Napoca și Timișoara. Topul celor mai active orașe este completat de Sibiu, Iași, Brașov și Ploiești. Dacă în cazul orașelor aflate în top 3 una dintre activitățile preferate este Fitness, în cazul municipiului Sibiu angajații preferă Arte marțiale, în Iași aleg TaeBo, iar la Brașov și Ploiești optează pentru Zumba.

Wellbeing pentru un public tot mai matur și activ profesional

Portretul utilizatorului activ indică o vârstă medie de 36 de ani, în creștere față de media de 32 de ani înregistrată anul trecut, cu o pondere ușor mai mare în rândul bărbaților (57%) față de femei (43%). Evoluția confirmă faptul că sportul și wellbeing-ul devin tot mai relevante și pentru segmentul middle-age. 

Analiza comportamentelor de utilizare arată că activitățile de wellbeing sunt tot mai bine integrate în ritmul profesional al angajaților, cu un vârf de activitate în jurul orei 18:00 și un nivel ridicat de implicare lunea. Aceste date indică o utilizare preponderentă post-program, în timp ce duminica este rezervată recuperării și relaxării, iar 27 octombrie, ca zi cu cel mai mare număr de accesări ale centrelor de fitness, evidențiază existența unor momente-cheie de activare care pot fi valorificate strategic de companii și parteneri.

IT & Tehnologie rămâne liderul implicării în wellbeing

Din perspectiva domeniului, IT & Tehnologie rămâne sectorul cu cel mai ridicat nivel de activitate, urmat de producție, retail și servicii financiare. Datele 7card by Wellhub arată că industriile în care wellbeing-ul este integrat strategic în pachetele de beneficii înregistrează un nivel mai ridicat de utilizare și consecvență în rândul angajaților.

„Pentru liderii din organizații, aceste date oferă insight-uri concrete despre modul în care investițiile în wellbeing influențează cultura organizațională, retenția și angajamentul angajaților. Platformele de wellbeing corporativ evoluează și se transformă din simple beneficii în instrumente strategice de management, bazate pe date măsurabile și comportamente reale. Pe măsură ce prioritățile angajaților se modifică, iar wellbeing-ul devine o componentă centrală a experienței la locul de muncă, Wellhub se poziționează ca o platformă care susține această schimbare, o definește și o anticipează, oferind companiilor insight-uri relevante și soluții scalabile pentru viitorul muncii.”, explică Dan Moraru.

Despre 7card by Wellhub

7card este singura soluție completă de wellbeing din România pentru companii și angajații lor. Un serviciu care oferă acces la cea mai largă varietate de activități de relaxare și sport: peste 650 centre de fitness, yoga, pilates, piscine, studiouri de dans sau escaladă, plus alte 40 de activități. De asemenea, utilizatorii 7card au acces gratuit la aplicații digitale de wellbeing care oferă consiliere, programe de nutriție, mindfulness sau educație de wellbeing. Cu peste 13 ani de activitate, 7card susține peste 300.000 de angajați din peste 1.500 de companii în 57 de orașe din România, din toate domeniile de activitate și de toate dimensiunile, să își construiască programul ideal de wellbeing. În ianuarie 2022, 7card a fost achiziționat de către Wellhub (fostul Gympass), operatorul global #1 în servicii de corporate wellbeing, cu operațiuni în 12 țări din America de Nord și Centrală, America de Sud și Europa.

Sursa foto: 7card

