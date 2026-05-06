Europa se teme că Putin ar putea testa NATO

Guvernele europene se tem că Vladimir Putin ar putea considera acesta momentul potrivit pentru a lovi.

Oficiali din domeniul apărării și parlamentari europeni se tem că liderul de la Kremlin ar putea vedea următorul an sau doi – perioadă în care Donald Trump se află încă la Casa Albă, iar Uniunea Europeană nu și-a consolidat pe deplin capacitatea militară – ca pe o oportunitate de a testa angajamentul Occidentului față de NATO, potrivit a trei politicieni europeni familiarizați direct cu discuțiile.

Deși războiul din Ucraina a arătat limitele puterii Moscovei, președintele rus a semnalat de mult timp dorința de a extinde controlul asupra altor teritorii.

„S-ar putea întâmpla ceva foarte curând – există o fereastră de oportunitate pentru Rusia. SUA se retrag din Europa, relațiile transatlantice sunt într-o stare de dezordine, iar UE nu este încă pregătită să își asume singură responsabilitățile”, a declarat Mika Aaltola, membru finlandez de centru-dreapta al comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului European.

Un atac direct, puțin probabil, dar riscurile rămân

Deși oficialii din domeniul apărării nu exclud complet posibilitatea ca Putin să lanseze o ofensivă terestră într-un stat NATO, ei consideră scenariul puțin probabil, având în vedere presiunea uriașă asupra resurselor Rusiei în războiul din Ucraina.

În schimb, este mult mai probabil ca Rusia să recurgă la acțiuni limitate sau ambigue, menite să creeze diviziuni în interiorul NATO cu privire la aplicarea Articolului 5, clauza de apărare colectivă. Potrivit acesteia, un atac armat împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor.

Gabrielius Landsbergis, fost ministru de Externe al Lituaniei, a declarat că Putin ar putea „escalada pe orizontală împotriva unui alt vecin, încercând să evite negocieri umilitoare cu Ucraina”.

Europa se reînarmează

Cheltuielile europene pentru apărare au crescut semnificativ după invazia Rusiei în Ucraina din 2022, însă efectele reale vor deveni vizibile abia în următorii ani. Potrivit planurilor Uniunii Europene, blocul comunitar își propune să fie pregătit până în 2030 pentru a descuraja credibil adversarii și pentru a răspunde oricărei agresiuni. „Ar putea fi un gest mic, dar cu impact psihologic major, dacă Putin consideră că o astfel de escaladare ne slăbește și reduce sprijinul pentru Ucraina”, a spus Ville Niinistö, președintele delegației Parlamentului European pentru cooperarea UE-Rusia.

„Rusia nu este omnipotentă. Dar disperarea este, de asemenea, periculoasă”, a adăugat acesta.

Rolul SUA și incertitudinile politice

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat că „cea mai mare amenințare la adresa comunității transatlantice” este „dezintegrarea continuă a alianței”. Dacă Putin urmărește angajamentul SUA față de NATO, contextul politic intern american devine esențial. Un rezultat slab al republicanilor la alegerile intermediare ar putea determina o schimbare de strategie din partea lui Donald Trump. Potrivit unui oficial european din domeniul apărării, Trump ar putea încerca să își consolideze sprijinul electoral printr-o poziție mai dură față de NATO și Europa și prin reducerea sprijinului pentru Ucraina.

Recent, SUA au anunțat retragerea a 5.000 de militari din Germania, iar Trump a amenințat cu măsuri similare în Italia și Spania.

„Există riscul unei evoluții și mai negative în poziția SUA față de NATO”, a spus oficialul.

Scenarii de atac: de la drone la operațiuni maritime

Potrivit lui Aaltola, Rusia are la dispoziție multiple ținte vulnerabile, iar un eventual atac ar putea lua forme variate. „Ar putea fi o operațiune cu drone, o acțiune în Marea Baltică sau chiar în Arctica, vizând insule mici”, a explicat acesta. „Un atac cu drone nu necesită trupe și nu implică trecerea frontierei”.

Scopul ar fi exercitarea de presiune asupra aliaților europeni ai Ucrainei, evitând în același timp un răspuns direct din partea SUA.

Nu toate statele europene evaluează în același mod riscul reprezentat de Rusia. Țări precum Finlanda și Lituania cer măsuri urgente de consolidare a apărării, în timp ce Estonia și oficiali NATO adoptă o abordare mai precaută, avertizând că alarmismul ar putea servi intereselor Kremlinului.

Președintele Estoniei, Alar Karis, a declarat că Rusia este „foarte ocupată în Ucraina” și nu are capacitatea de a deschide un nou front în statele baltice.

Această opinie este împărtășită și de oficiali NATO. „Consider scenariul foarte puțin probabil”, a spus un diplomat NATO de rang înalt. „Chiar și tendințele riscante ale lui Putin au limite”.

Oficial în domeniul apărării: „Nu putem exclude nimic”

Chiar și așa, oficialii recunosc că riscurile nu pot fi ignorate. „Rusia se vede într-o confruntare pe termen lung cu Occidentul”, a declarat un alt oficial european din domeniul apărării. „Nu există o amenințare militară imediată la adresa NATO, dar trebuie să rămânem vigilenți.”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat că Rusia ar putea viza „unul dintre statele baltice”.

În același timp, oficiali ucraineni au avertizat că aceste țări sunt deja în vizorul Moscovei din cauza sprijinului oferit Kievului. „Nu știi niciodată. Nimeni nu se aștepta la războiul din Ucraina”, a spus Alar Karis. „Suntem vigilenți. Suntem pregătiți. Ținem ochii deschiși”.

În februarie, ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a declarat că statele baltice sunt pregătite să respingă orice agresiune din partea Rusiei, iar NATO ar reacționa cu atacuri adânc în teritoriul rus în cazul unei invazii. Într-un interviu acordat publicației The Telegraph, oficialul estonian a subliniat că Estonia, Letonia și Lituania sunt mai bine pregătite ca niciodată să-și apere teritoriile.

