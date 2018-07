Discursul lui Pogba înaintea meciului cu Argentina: “Îi vom ucide! Messi, ne-Messi, mi se rupe!” | VIDEO

Franța – Argentina a fost șocul primei faze eliminatorii a turneului final, mulți numind partida finala din optimi'. O asemenea confruntare a presupus o pregătire psihologică pe măsură, iar europenii au avut un excelent motivator în persoana lui Paul Pogba. Mijlocașul a ținut un discurs fierbinte' în vestiarul albaștrilor', cu puține minute înainte de startul partidei, după cum a dezvăluit site-ul maxifoot.fr.

Nu vreau să mă întorc acasă în seara asta! Mâine vreau să fiu tot la hotel și să mănânc tot nenorocitele alea de paste! Vreau să petrec diseară! Astăzi vom muri pe teren! Vreau să văd războinici, soldați care nu dau înapoi! Îi vom ucide pe argentinieni! Messi, ne-Messi, mi se rupe! Am venit aici ca să câștigăm nenorocita asta de Cupă Mondială, așa că trebuie să trecem și de hopul ăsta!', a afirmat Pogba.

On vient pour gagner cette putain de Coupe du Monde ! pic.twitter.com/qoJPHa4QnT — Fabio (@FabioProd) July 17, 2018

Cuvintele jucătorului legitimat la Manchester United au avut efect. Franța a jucat excelent împotriva Argentinei, reușind să deschidă scorul și să revină de la 2-1 pentru sudamericani. Golurile învingătorilor au fost marcate de Griezmann (13, penalty), Pavard (57) și Mbappé (64, 68), în timp ce pentru învinși au înscris Di Maria (41), Mercado (48) și Aguero (90+3).

Varane a comparat triumful cu o perfuzie cu fericire

Fundașul Raphael Varane (25 de ani) a fost rugat de jurnaliștii de la LEquipe să descrie ce a simțit la sfârșitul finalei Cupei Mondiale (4-2 cu Croația) și când a văzut mulțimea uriașă de suporteri care a întâmpinat naționala Franței la întoarcerea în țară.

Când am ajuns acasă și am văzut ce se întâmplă am fost șocați. Nu poți pricepe așa ceva, dacă nu o trăiești pe propria piele. În autobuzul descoperit am avut impresia că toată țara s-a oprit. Am mai sărbătorit trofee în Spania, dar ceva ca la Paris n-am văzut niciodată. A fost ca o perfuzie cu fericire!', a declarat fotbalistul lui Real Madrid.